Procrear: estos son los resultados del sorteo del 26 de septiembre

A continuación, los tres listados de adjudicatarios:

resultados_sorteo_general_dduu_26-09-23-_inscripciones_del_18.07_al_14.08.pdf

resultados_sorteo_general_dduu_26-09-23-_inscripciones_del_24.08_al_05.09.pdf

resultados_sorteo_general_lcs_26-09-23.pdf

Procrear 2023: está abierta la inscripción para un nuevo sorteo

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat abrió este miércoles 27 de septiembre una nueva inscripción para acceder a una vivienda a través de las líneas "Desarrollos Urbanísticos" y "Lotes con Servicios" de PRO.CRE.AR II.

Se trata de más de 1.600 hogares de 36 Desarrollos Urbanísticos en todo el país y más de 700 lotes con servicios distribuidos en 49 predios de 46 localidades argentinas. Para la primera de ellas, se incluyen los predios de la provincia de Mendoza ubicados en San Rafael y Malargüe.

Para inscribirte en el programa, tenés que ingresar al sitio web de Desarrollos Urbanísticos o al de Lotes con Servicios. Observá los predios que se encuentran con la leyenda “Inscripción abierta”. Descargá y leé atentamente las “Bases y condiciones”. Si cumplís con los requisitos ingresá al botón “Formulario de Inscripción”.

Foto: Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat

La posibilidad de inscripción depende del código postal. Al completar dicho campo se muestran las opciones relativas a tú código particular. Si no aparece ninguna opción es porque el sistema no detecta opciones vinculadas a tú código.

Ganar el sorteo implica el derecho a iniciar el proceso de conformación del crédito, pero no está asegurada la efectiva obtención del mismo, ya que ello estará sujeto al cumplimiento de las políticas y condiciones crediticias.

En esta nota podés revisar los requisitos para inscribirte y más detalles.

