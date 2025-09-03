Efemérides

Por qué se celebra hoy, 3 de septiembre, Día Mundial de la Higiene: origen e importancia

Cada 3 de septiembre, en todo el mundo se conmemora el Día de la Higiene. Conocé el origen de la efeméride en esta nota.

Foto: Cristian Lozano
Con el objetivo de promover la prevención de enfermedades, este 3 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Higiene. La fecha también invita a adoptar desde las prácticas más básicas de cuidado personal, como lavarse las manos, hasta la limpieza del espacio personal.

Esta efeméride nació para recordar la importancia de esta práctica en la prevención de infecciones de piel, diarreas, hepatitis, neumonías y otras enfermedades.

A esta fecha también se suma el Día Mundial de la higiene de Manos, para el próximo 5 de mayo.

La higiene no solo incluye el aseo personal, sino también la limpieza del hogar, la manipulación de alimentos y otras acciones clave, que cobraron especial relevancia durante la pandemia de Covid-19, como el lavado de manos frecuente y el uso de mascarillas.

Según datos de UNICEF, lavarse las manos con jabón puede reducir en un 23% la incidencia de infecciones respiratorias, como la neumonía, principal causa de muerte en niños menores de cinco años, que afecta cada año a 1,8 millones de niños.

