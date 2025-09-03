Por qué se celebra hoy, 3 de septiembre, Día Mundial de la Higiene: origen e importancia Foto: Cristian Lozano

Con el objetivo de promover la prevención de enfermedades, este 3 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Higiene. La fecha también invita a adoptar desde las prácticas más básicas de cuidado personal, como lavarse las manos, hasta la limpieza del espacio personal.

Por qué se celebra el Día Mundial de la Higiene hoy, 3 de septiembre Esta efeméride nació para recordar la importancia de esta práctica en la prevención de infecciones de piel, diarreas, hepatitis, neumonías y otras enfermedades.

Mascarillas y controles de temperatura: las fotos de la reapertura de las tiendas Apple en Australia A esta fecha también se suma el Día Mundial de la higiene de Manos, para el próximo 5 de mayo. La higiene no solo incluye el aseo personal, sino también la limpieza del hogar, la manipulación de alimentos y otras acciones clave, que cobraron especial relevancia durante la pandemia de Covid-19, como el lavado de manos frecuente y el uso de mascarillas.

Según datos de UNICEF, lavarse las manos con jabón puede reducir en un 23% la incidencia de infecciones respiratorias, como la neumonía, principal causa de muerte en niños menores de cinco años, que afecta cada año a 1,8 millones de niños.

