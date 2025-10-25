Por qué se celebra hoy, 25 de octubre, el Día Mundial de la Pasta

Por Sitio Andino Sociedad







Cada 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta, una efeméride que busca destacar los beneficios nutricionales de este alimento y su importancia en la dieta diaria. Es uno de los platos más consumidos en todo el mundo, gracias a su versatilidad, valor nutritivo y bajo costo.

ñoquis, pastas, plato, comida, receta.jpg Hoy es el Día Mundial de la Pasta Día Mundial de la Pasta: origen de la celebración Esta jornada fue creada por alrededor de 40 productores internacionales de pasta, quienes se unieron para reconocer a este alimento como uno de los más consumidos y apreciados en todo el mundo.

La fecha elegida coincide con el primer Congreso Mundial de Pasta, realizado en Roma, Italia, el 25 de octubre de 1995. Hoy, la celebración es organizada por la Organización Internacional de la Pasta (IPO).

Tipos de pasta más conocidos Existen más de 350 tipos de pasta en todo el mundo, utilizados en una gran variedad de recetas. Algunos de los más populares son:

Espaguetis

Fettucine

Lasaña

Ñoquis

Cappelletti

Agnolotti

Linguine

Macarrones

Penne

Ravioles

Rigatoni

Tortellini

Ziti variedades-de-pasta-italiana.jpeg Algunas variedades de pasta Beneficios de la pasta Aporta energía sostenida: Ideal para atletas y personas que realizan actividad física, gracias a la lenta asimilación de los hidratos de carbono.

Ideal para atletas y personas que realizan actividad física, gracias a la lenta asimilación de los hidratos de carbono. Saciedad: Contiene gluten y celulosa, ayudando a mantener la sensación de saciedad.

Contiene gluten y celulosa, ayudando a mantener la sensación de saciedad. Bajo contenido de sodio: Recomendada para personas con presión arterial elevada.

Recomendada para personas con presión arterial elevada. Versatilidad: Se combina con carnes, pescados, quesos, vegetales y más.

Se combina con carnes, pescados, quesos, vegetales y más. Baja en grasas: Beneficiosa para quienes necesitan controlar el colesterol.

Beneficiosa para quienes necesitan controlar el colesterol. Rica en fibra y minerales (integral): Las pastas integrales contienen potasio, fósforo y fibras, favoreciendo el tránsito intestinal. / diainternacionalde Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que también se conmemoran este 25 de octubre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Compartí la nota:







