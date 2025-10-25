25 de octubre de 2025
Por qué se celebra hoy, 25 de octubre, el Día Mundial de la Pasta

Cada 25 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Pasta. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Cada 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta, una efeméride que busca destacar los beneficios nutricionales de este alimento y su importancia en la dieta diaria. Es uno de los platos más consumidos en todo el mundo, gracias a su versatilidad, valor nutritivo y bajo costo.

ñoquis, pastas, plato, comida, receta.jpg
Día Mundial de la Pasta: origen de la celebración

Esta jornada fue creada por alrededor de 40 productores internacionales de pasta, quienes se unieron para reconocer a este alimento como uno de los más consumidos y apreciados en todo el mundo.

La fecha elegida coincide con el primer Congreso Mundial de Pasta, realizado en Roma, Italia, el 25 de octubre de 1995. Hoy, la celebración es organizada por la Organización Internacional de la Pasta (IPO).

Tipos de pasta más conocidos

Existen más de 350 tipos de pasta en todo el mundo, utilizados en una gran variedad de recetas. Algunos de los más populares son:

  • Espaguetis
  • Fettucine
  • Lasaña
  • Ñoquis
  • Cappelletti
  • Agnolotti
  • Linguine
  • Macarrones
  • Penne
  • Ravioles
  • Rigatoni
  • Tortellini
  • Ziti
variedades-de-pasta-italiana.jpeg
Beneficios de la pasta

  • Aporta energía sostenida: Ideal para atletas y personas que realizan actividad física, gracias a la lenta asimilación de los hidratos de carbono.
  • Saciedad: Contiene gluten y celulosa, ayudando a mantener la sensación de saciedad.
  • Bajo contenido de sodio: Recomendada para personas con presión arterial elevada.
  • Versatilidad: Se combina con carnes, pescados, quesos, vegetales y más.
  • Baja en grasas: Beneficiosa para quienes necesitan controlar el colesterol.
  • Rica en fibra y minerales (integral): Las pastas integrales contienen potasio, fósforo y fibras, favoreciendo el tránsito intestinal. / diainternacionalde

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que también se conmemoran este 25 de octubre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

