¿Por qué el 16 de octubre se celebra el Día Mundial del Anestesiólogo?

Cada 16 de octubre se celebra a nivel internacional el Día del Anestesiólogo, una fecha que busca reconocer la importancia de los fármacos y técnicas que permiten reducir la sensación de dolor antes de una cirugía, que tuvo su origen hace más de 150 años.

Por qué se celebra Día Mundial del Anestesiólogo el 16 de octubre El origen de esta efeméride se remonta al 16 de octubre de 1846, cuando Horace Wells y William Morton realizaron las primeras demostraciones de anestesia general.

En 1953, el anestesiólogo Dr. Ibsen fundó la primera unidad de cuidados intensivos del mundo en el Kommune Hospitalet de Copenhague. En aquel entonces, la anestesia solo se administraba durante las cirugías, y los cuidados postoperatorios específicos no existían; estos se establecieron en la década de 1950 bajo la completa responsabilidad de los anestesiólogos.

Horace Wells - William Morton Horace Wells y William Morton fueron los padres de la anestesiología. Foto: web Finalmente, en el siglo XXI, la anestesia evolucionó hacia un enfoque perioperatorio, en el que estos profesionales participan integralmente en el cuidado del paciente antes, durante y después de la intervención quirúrgica, trabajando junto a los cirujanos para garantizar los mejores resultados posibles.

¿Qué es la anestesia y cuáles son sus variantes? La anestesia, término de origen griego de “insensibilidad”, se define como el acto médico controlado mediante el cual se administran fármacos para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente, ya sea de forma total o parcial y con o sin pérdida de conciencia. La anestesia general se caracteriza por inducir hipnosis, amnesia, analgesia, relajación muscular y abolición de reflejos, garantizando que el paciente permanezca inmóvil y sin dolor durante el procedimiento quirúrgico. Fuente: Gaceta Médica

