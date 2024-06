Pedro Brieger, acusado de abuso sexual: "La punta del iceberg"

Martínez confesó haber denunciado inicialmente en forma anónima debido al miedo y la vergüenza. María Laura Carpineta, otra periodista, también aseguró haber sufrido acoso por parte de Brieger: "Agradezco a las que salieron a denunciar porque me hicieron dar cuenta que no haber tenido claro este abuso de poder hace casi 20 años no es algo para tener vergüenza, sino para superar".