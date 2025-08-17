Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 17 de agosto

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. Conocé el estado del Paso para este domingo 17 de agosto.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 17 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 17 de agosto

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este domingo 17 de agosto, para todo tipo de vehículos. Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe.

Además, este Paso conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada a una altitud de 2.553 metros sobre el nivel del mar, es una vía estratégica para el tránsito entre ambos países, facilitando el cruce de vehículos particulares, transporte de carga y ómnibus de larga distancia.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 16 de agosto.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 16 de agosto
El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. Conocé el estado del Paso para hoy.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 14 de agosto

Además de su función logística, el Centro de Frontera Pehuenche es una puerta de acceso a paisajes naturales de gran belleza, como la Laguna del Maule y la Cordillera de los Andes.

Según se informó desde la coordinación de los Pasos Internacionales, el pronóstico en alta montaña anticipa cielo despejado durante el día.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 13 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 12 de agosto

Paso a Chile: tras varios días cerrado, habilitan el Paso Pehuenche, pero con una advertencia

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 11 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 10 de agosto

Los pasos Pehuenche y Las Leñas, en la agenda nacional: los detalles de una reunión clave en Buenos Aires

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 9 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 8 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
Día del Niño en Argentina: historia y motivo de su celebración este 17 de agosto
Festejo

Día del Niño en Argentina: historia y motivo de su celebración este 17 de agosto

Las Más Leídas

Denuncian abandono en calles de Las Heras y piden respuestas rápidas
Promesas incumplidas

Denuncian abandono en calles de Las Heras y piden respuestas rápidas

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos video
Megaoperativo

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos

Sorpresa en el radicalismo mendocino por la posible candidatura de Luis Petri en las elecciones 2025
Elecciones 2025

Sismo político en Mendoza: Luis Petri sería candidato y se va del Ministerio de Defensa

Patricia Calisaya, la actriz tunuyanina que deslumbra en la desafiante serie de Viudas Negras
Historia de vida

Patricia Calisaya, la actriz tunuyanina que deslumbra en la desafiante serie de "Viudas Negras"

Una motociclista murió en Maipú tras sufrir un grave accidente
Investigación

Un motociclista murió en Maipú tras sufrir un grave accidente

Te Puede Interesar

Los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza para estas elecciones 2025.
A horas del cierre de listas

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza

Por Cecilia Zabala
Precios, consumo y exportaciones: La tormenta perfecta del vino argentino.
Vitivinicultura

Precios, consumo y exportaciones: la tormenta perfecta del vino argentino

Por Marcelo López Álvarez
Juicios por jurado en Mendoza: experiencia e innovación para fallos más justos
Referente nacional

Juicios por jurado en Mendoza: tecnología e innovación para fallos más justos

Por Carla Canizzaro