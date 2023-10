Para Harvard este es el ejercicio ideal para estar en forma sin ir al gimnasio

Conductas dañinas Para Harvard estas son las actitudes que no te permiten triunfar

Harvard: este es el ejercicio ideal para estar en forma

En un informe titulado "Move of the month: Chair stand" (Movimiento del mes: pararse de una silla), la directora ejecutiva de Harvard Heart Letter, Julia Corliss, destacó los beneficios de realizar ejercicios de fuerza y recomienda uno en particular: sentarse y levantarse de una silla, según consigna C5n.