4 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Atención

PAMI: requisitos y fechas para renovar la prestación de pañales a domicilio

Desde PAMI recordaron a los afiliados que deben renovar su Orden Médica Electrónica antes de que venza el plazo de seis meses. Los detalles.

Los afiliados pueden corroborar o actualizar sus datos de contacto y entrega

Por Sitio Andino Sociedad

La nueva modalidad de distribución de pañales de PAMI permite que los afiliados los reciban directamente en su domicilio, sin necesidad de desplazarse a la farmacia. El director ejecutivo de la obra social, Esteban Leguízamo, destacó la importancia de renovar la orden médica para asegurar la continuidad del servicio.

Según explicó, "la prestación de los higiénicos absorbentes descartables tiene una duración de seis meses, por lo que todos los afiliados que están en el programa desde junio o julio ya deben renovar la solicitud durante diciembre". Para ello, el afiliado debe acudir a su médico de cabecera antes del vencimiento y gestionar una nueva Orden Médica Electrónica (OME).

pañales pami.jpg
El sistema de entrega puerta a puerta de pañales se implementa en todo el país

Leguízamo también subrayó que el nuevo formato de entrega "asegura que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan". Además, permite conocer cómo, cuándo y a quién se entrega el insumo indicado por el profesional de cabecera.

Cómo funciona el sistema de entrega por PAMI

El sistema de entrega puerta a puerta de pañales se implementa en todo el país con el objetivo de modernizar y simplificar el proceso, eliminando trámites innecesarios e intermediarios. La empresa de logística Urbano Express está a cargo de la provisión, almacenamiento y distribución de los productos al domicilio declarado por cada afiliado.

Se realiza una primera visita y, si no se concreta la entrega, se deja un aviso para una segunda visita dentro de un plazo máximo de 72 horas.

RENOVACIÓN DE PAÑALES PAMI

Los afiliados pueden corroborar o actualizar sus datos de contacto y entrega (domicilio, correo electrónico y teléfono) con su médico al momento de solicitar la nueva OME.

Ante dudas o consultas, pueden comunicarse al 138 - PAMI Escucha y Responde (opción 0) o acercarse a su agencia PAMI más cercana.

