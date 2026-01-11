11 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Educación en acción

Operativo verano de pintura: 1.567 escuelas de Mendoza renovadas

El Ministerio de Educación distribuye pintura y materiales en 1.427 edificios y realiza obras directas en 140 escuelas para el ciclo lectivo 2026

Verano de pintura para las escuelas de la provincia de Mendoza.

Verano de pintura para las escuelas de la provincia de Mendoza.

Por Sitio Andino Sociedad

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE de la provincia de Mendoza avanza con el operativo verano de pintura 2026 en establecimientos de educación de toda la provincia con el objetivo de comenzar el próximo ciclo lectivo con edificios renovados y en mejores condiciones edilicias.

En ese marco, se está realizando la entrega de insumos básicos —tachos de pintura blanca y azul, rodillos, pinceles y lijas— a 1.427 edificios escolares, distribuidos en todas las regiones de Mendoza.

Lee además
Se trata de una plataforma web desarrollada por especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Un respiro para el aire acondicionado

Una herramienta del CONICET ayuda a diseñar ciudades más frescas en Mendoza
“Todo lo que no se quemó en 2025 se está quemando ahora”, advirtió un fiscal de Chubut.
Alerta ambiental

Incendios en Chubut: peritajes confirmaron uso de combustible para iniciar el fuego
image

1.567 escuelas alcanzadas por el programa de la provincia de Mendoza

A esto se suma la intervención directa, con mano de obra y materiales, de las cuadrillas de la Dirección de Recursos Físicos en 140 establecimientos, lo que eleva a 1.567 el total de escuelas alcanzadas por el programa.

La distribución de los establecimientos que recibirán pintura y accesorios está organizada por zonas:

  • Gran Mendoza (Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo y Capital): 543 edificios.

  • Zona Este (San Martín, Rivadavia, La Paz, Santa Rosa y Junín): 235 edificios.

  • Zona Sur (Malargüe, General Alvear y San Rafael): 297 edificios.

  • Valle de Uco (Tunuyán, San Carlos y Tupungato): 127 edificios.

  • Lavalle: 61 edificios.
image

Plan sostenido de mantenimiento

Las entregas comenzaron el 5 de enero en el Gran Mendoza, según un cronograma previamente establecido, y continuarán en el resto de la provincia durante el mes.

“Este operativo de pintura forma parte de un plan sostenido de mantenimiento de los edificios escolares de toda la provincia. Aprovechamos el receso de verano para intervenir de manera planificada, con personal propio y una fuerte presencia territorial, de modo que las comunidades educativas comiencen el ciclo lectivo 2026 con escuelas renovadas y en mejores condiciones”, señaló el subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo.

El operativo verano de pintura se desarrolla por tercer año consecutivo como una política de mantenimiento preventivo, que combina la provisión de insumos con intervenciones directas en los establecimientos, como parte de un conjunto de acciones que la Subsecretaría de Infraestructura Escolar viene ejecutando para mejorar de manera progresiva y sostenida las condiciones de las escuelas.

Temas
Seguí leyendo

El pedido del Gobierno por la fauna silvestre: qué hacer y qué no

Alerta: Mendoza lanza una campaña de vacunación que las embarazadas no pueden ignorar

La Mona Jiménez está de cumpleaños: celebra sus 75 años

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 11 de enero de 2026

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 11 de enero de 2026

Para este domingo se espera una jornada muy calurosa y tormentas en distintos puntos de la provincia

Chile: sabías que ya no tenés que llenar un formulario para que tu auto cruce al vecino país

El secreto mejor guardado del Valle de Uco: por qué San Carlos enamora este verano 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 11 de enero de 2026

Las Más Leídas

Estafa millonaria al ex entrenador de Godoy Cruz Pedro Troglio.
Denuncia judicial

Ex entrenador de Godoy Cruz denunció una estafa inmobiliaria millonaria

Chile: sabias que ya no tenés que llenar un formulario para que tu auto cruce al vecino país
¡Atención mendocinos!

Chile: sabías que ya no tenés que llenar un formulario para que tu auto cruce al vecino país

Guía de precios para las vacaciones 2026: cuánto cuesta comer en Chile
GASTRONOMÍA CHILENA

Guía de precios para las vacaciones 2026: cuánto cuesta comer en Chile

El director de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno, Francisco Mondotte.
San Rafael

Profunda tristeza en la UCR por la pérdida personal que sufrió Francisco Mondotte

La mansión fue publicada por una reconocida inmobiliaria de Mendoza y se ofrece en 600.000 dólares
125 años de antigüedad

Qué pasó con la histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén y por qué sigue en venta