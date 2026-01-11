Operativo verano de pintura: 1.567 escuelas de Mendoza renovadas

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE de la provincia de Mendoza avanza con el operativo verano de pintura 2026 en establecimientos de educación de toda la provincia con el objetivo de comenzar el próximo ciclo lectivo con edificios renovados y en mejores condiciones edilicias.

En ese marco, se está realizando la entrega de insumos básicos — tachos de pintura blanca y azul, rodillos, pinceles y lijas — a 1.427 edificios escolares, distribuidos en todas las regiones de Mendoza.

Un respiro para el aire acondicionado Una herramienta del CONICET ayuda a diseñar ciudades más frescas en Mendoza

A esto se suma la intervención directa, con mano de obra y materiales, de las cuadrillas de la Dirección de Recursos Físicos en 140 establecimientos, lo que eleva a 1.567 el total de escuelas alcanzadas por el programa.

La distribución de los establecimientos que recibirán pintura y accesorios está organizada por zonas:

Gran Mendoza (Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo y Capital): 543 edificios.

Zona Este (San Martín, Rivadavia, La Paz, Santa Rosa y Junín): 235 edificios.

Zona Sur (Malargüe, General Alvear y San Rafael): 297 edificios.

Valle de Uco (Tunuyán, San Carlos y Tupungato): 127 edificios.

Lavalle: 61 edificios.

image

Plan sostenido de mantenimiento

Las entregas comenzaron el 5 de enero en el Gran Mendoza, según un cronograma previamente establecido, y continuarán en el resto de la provincia durante el mes.

“Este operativo de pintura forma parte de un plan sostenido de mantenimiento de los edificios escolares de toda la provincia. Aprovechamos el receso de verano para intervenir de manera planificada, con personal propio y una fuerte presencia territorial, de modo que las comunidades educativas comiencen el ciclo lectivo 2026 con escuelas renovadas y en mejores condiciones”, señaló el subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo.

El operativo verano de pintura se desarrolla por tercer año consecutivo como una política de mantenimiento preventivo, que combina la provisión de insumos con intervenciones directas en los establecimientos, como parte de un conjunto de acciones que la Subsecretaría de Infraestructura Escolar viene ejecutando para mejorar de manera progresiva y sostenida las condiciones de las escuelas.