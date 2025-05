No saludar a alguien: ¿rebeldía, autoprotección o marcar postura ante la traición?

Se esté a favor o en contra de la administración de Javier Milei , una cosa es indiscutible: siempre da de qué hablar. En las últimas horas, un gesto del libertario -o, en este caso, la falta del mismo-, fue tema de debate entre los argentinos por sus múltiples interpretaciones y, como no puede ser de otra forma, por generar polémica . Yendo al hueso, ¿ qué significado tiene, de acuerdo con la psicología , no saludar a una persona y qué sucede cuando se nos niega?

Ambas situaciones causaron revuelo tanto en redes sociales como en los hogares argentinos debido a lo que implica la decisión de saludar o no . Para algunos internautas, el desaire de Milei fue considerado un mensaje contundente hacia el jefe de gobierno porteño -y festejado-, el cual fue reforzado por el mandatario con un posteo en X que inició con un “ Roma no paga traidores ”. Por otro lado, el gesto también fue visto como una falta de respeto, e inapropiado para alguien con investidura presidencial.

Para profundizar más sobre qué hay detrás de la decisión de saludar o no, SITIO ANDINO dialogó con el psicólogo y Director Clínico del Instituto Psicosalud, Walter Motilla, quien comenzó por aclarar que “no saludar no siempre es un acto consciente”.

Saludar o no saludar, esa es la cuestión

Cuando llegamos o nos vamos de algún lugar en el que hay otras personas, lo primero que solemos hacer es entonar un “Buen día” o sus derivados (ya sea uno a uno o en general). No obstante, el hecho de que un individuo no lo haga no significa, en muchas ocasiones, que sea por “mala educación”.

“A veces estamos ensimismados, atravesando una tormenta interna, o simplemente distraídos. Sin embargo, en el plano simbólico, el saludo representa reconocimiento: le estoy diciendo al otro ‘te veo, te registro, existís para mí’”, describe Motilla.

De acuerdo con el profesional, no saludar puede leerse de diferentes formas: desde el simple descuido hasta una declaración de indiferencia, enojo, desprecio o distancia emocional. “En contextos sociales, no saludar tiene un peso, porque toca fibras sensibles como el sentido de pertenencia, el respeto o la dignidad”, suma.

Como bien se sabe, cada persona y cada hogar es “un mundo”, por lo que atribuir la falta de un saludo a cuestiones como la falta de educación oculta otras realidades. “En muchas personas, especialmente en quienes viven con ansiedad social o hipervigilancia emocional, el acto de saludar se experimenta como algo tenso, como exposición”, señala.

En contextos de poder, el no saludar puede volverse un acto simbólico, casi político, que busca desestabilizar o ejercer control desde la descalificación. En contextos de poder, el no saludar puede volverse un acto simbólico, casi político, que busca desestabilizar o ejercer control desde la descalificación.

Desde el punto de vista de la psicología, algunas personas “ se protegen no saludando”. Esto no se debe a que no quieran hacerlo, sino que muchos “no saben cómo hacerlo sin sentirse vulnerables”. No obstante, en otros casos, sí puede ser un acto deliberado, una forma de marcar territorio o manifestar un desacuerdo, enfatiza Motilla.

¿Acción y reacción o una contundente muestra de descontento?

Tras sufrir una traición, una decepción o recibir “un golpe bajo” de una persona cercana, algunas personas -según la gravedad de cada situación- toman la decisión de romper con ese vínculo. Sin embargo, no todos lo hacen de forma directa, es decir, dejando en claro al otro individuo que ya no los quieren en su vida, sino que optan por otras formas de expresar su descontento.

“No saludar puede convertirse en una especie de ‘ruptura silenciosa ’. Es una forma de cortar la energía vincular sin necesidad de palabras. Algunas personas lo hacen como mecanismo de defensa: sienten que así se protegen de heridas mayores”, detalla Motilla.

“Otros simplemente no pueden tolerar lo que consideran una traición, una deslealtad o una falta ética, y en lugar de confrontar, prefieren invisibilizar al otro. También están quienes, a pesar de sentirse incómodos o heridos, eligen seguir saludando “para no generar lío” y sostienen relaciones vacías o tensas”, continúa.

Por supuesto, también están quienes “sufren en silencio, tragándose el malestar con tal de mantener la armonía externa”.

¿Cómo incide en nuestro ánimo que nos nieguen un saludo?

El acto de saludar refuerza los lazos entre las personas y es una de las principales formas de interacción social. En otras palabras, un apretón de manos, asentir con la cabeza en señal de reconocimiento o un simple “buenas” puede generar una sensación de pertenencia y reconocimiento en una comunidad.

No obstante, cuando se nos “priva” de este gesto el cerebro lo interpreta “como una amenaza al vínculo, como si nos dijeran ‘ya no sos parte de mi mundo ’”, refuerza el psicólogo.

No saludar también es un lenguaje: el del alma herida o del ego en guerra. No saludar también es un lenguaje: el del alma herida o del ego en guerra.

“Esa sensación activa circuitos de dolor similares a los del dolor físico. A nivel emocional, puede desencadenar tristeza, enojo, inseguridad o confusión. Incluso puede remover viejas heridas de rechazo o abandono. El saludo no es solo una formalidad: es un pequeño ritual de humanidad, un puente que reafirma que existimos en el mundo del otro”, completa.