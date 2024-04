No hay plata: ¿conviene calefaccionar con gas o con electricidad?

Las bajas temperaturas que se registraron estos últimos días obligaron a los usuarios a encender los sistemas de calefacción en sus hogares. No obstante, la temporada invernal de este año no será igual a la de los años anteriores debido a los importantes aumentos en las tarifas de gas natural y electricidad dispuestos por el Gobierno nacional. En este contexto y para que el uso de la calefacción no termine quemando el bolsillo, es necesario conocer las ventajas y desventajas del uso de un sistema de gas o uno eléctrico.