29 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Relaciones en alerta

Narcisismo en la pareja: cómo identificar sus rasgos antes de que afecte la relación

Identificar una relación con una persona narcisista es clave para no confundir el amor con manipulación. Cuáles son las señales de alerta.

Aprender a diferenciar entre rasgos narcisistas y estructuras patológicas permite mantener relaciones más sanas

Aprender a diferenciar entre rasgos narcisistas y estructuras patológicas permite mantener relaciones más sanas

 Por Dr. Miguel Palmieri

Un tema que aparece con frecuencia en la actualidad es el narcisismo. Los rasgos narcisistas son bastante frecuentes en todos los vínculos, pero también afectan a la pareja. Es por esto que es importante distinguir estos comportamientos para mantener relaciones saludables y seguras.

Qué es un narcisista

Un narcisista es una persona que presenta un trastorno de la personalidad caracterizado por un patrón persistente de grandiosidad, una necesidad constante de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Bajo una fachada de superioridad, suelen ocultar una autoestima frágil y son extremadamente susceptibles a la crítica. Además, tienden a considerarse más importantes que los demás, exageran sus logros y desprecian a otras personas como estrategia para mantener su ego intacto.

Lee además
Explorar las fantasías sexuales en pareja fortalece la confianza y el deseo
Deseo e intimidad

Fantasías sexuales: cómo explorarlas en la pareja y la necesidad de comunicarlas sin tabúes
Anuncian corte de agua para el Gran Mendoza: detalles de cuándo y dónde afectará
Corte generalizado

Anuncian corte de agua para el Gran Mendoza: detalles de cuándo y dónde afectará
narcisismo, pareja
Los rasgos narcisistas son bastante frecuentes en todos los vínculos, pero también afectan a la pareja

Los rasgos narcisistas son bastante frecuentes en todos los vínculos, pero también afectan a la pareja

Es importante señalar la diferencia entre los rasgos de una persona narcisista y una estructura narcisista. En primer lugar, los dos tienen características similares, pero los rasgos narcisistas pueden ser temporales o contextuales, como la grandiosidad o la necesidad de reconocimiento. Por otro lado, un trastorno narcisista afecta múltiples áreas de la vida y se mantiene en el tiempo.

Características de la personalidad y la estructura narcisista

  • Grandiosidad: es una actitud que implica superioridad, que no deja hablar a los demás o interrumpe para hablar de temas comparativos. Si se manifiesta de manera permanente en diversas esferas de la vida, indica una estructura narcisista.
  • Intensidad: si este rasgo se presenta en ciertos momentos o con una persona específica (como la pareja) y con menor intensidad, se considera que solo son rasgos narcisistas.
  • Empatía: los narcisistas tienen dificultades con la empatía, se muestran fríos y desinteresados por los problemas ajenos. Quien tiene rasgos narcisistas puede conmoverse pero en algunos contextos, mientras que el narcisista con estructura no muestra ninguna empatía, mantiene una postura fría y ve a los demás como un medio para satisfacer sus propios fines.
  • Crítica: quien tiene rasgos narcisistas reacciona a la defensiva, se molesta y se siente incómodo. Quien tiene el trastorno narcisista reacciona agresivamente, escalando la confrontación e incluso considera al crítico como un enemigo.

Señales de alerta en la pareja y cómo identificar a una persona narcisista

Un aspecto importante es cómo se pueden manifestar estas conductas en una relación de pareja. El llamado “bombardeo de amor” o love bombing es un comportamiento manipulatorio inicial, donde el narcisista busca generar dependencia emocional mediante halagos, atención constante y afecto sexual calculado. En paralelo, el gaslighting, o luz de gas, hace dudar a la persona de sus percepciones y sentimientos, afectando seriamente la salud mental.

narcisista, pareja
Bajo una fachada de superioridad, suelen ocultar una autoestima frágil

Bajo una fachada de superioridad, suelen ocultar una autoestima frágil

Por otro lado, la observación consciente es clave: no confiar únicamente en palabras, sino en hechos concretos, como el trato con familiares, amigos o compañeros de trabajo. Detectar patrones de control, celos desmedidos o intentos de aislamiento gradual permite actuar antes de que la relación se vuelva dañina. Además, se recomienda contar con apoyo externo (psicólogos o terapeutas) para mantener claridad y proteger la salud emocional.

Herramientas para la prevención y salida

Establecer límites y reflexionar sobre la conducta de la pareja es vital. Algunas pautas incluyen:

  • Observar cómo actúa en distintos contextos, más allá de la interacción directa.

  • Identificar reacciones extremas ante críticas o desacuerdos.

  • Reconocer patrones de manipulación, como el bombardeo de amor o el gaslighting.

  • Solicitar apoyo terapéutico externo antes de que la situación se agrave.

La clave es la prevención: aprender a diferenciar entre rasgos narcisistas y estructuras patológicas permite mantener relaciones más sanas y minimizar el riesgo de abuso emocional. Salir de una relación con un narcisista no es fácil, pero comprender estas dinámicas y contar con apoyo puede marcar la diferencia entre confusión y claridad.

Escuchá mi columna todos los miércoles a las 17, en Aconcagua Radio 90.1 en el programa Haciendo Cumbre, con la conducción de Emiliano Serrano y Cecilia Zabala.

Embed

Temas
Seguí leyendo

Reforma laboral y previsional: el plan que podría redefinir la seguridad social en Argentina

Internet está mutando... ¿estamos matando Internet?

A un mes de ser madre, una Reina de la Vendimia mostró las primeras imágenes de su bebé

Tener deudas no es un delito en Argentina: qué establece la ley y cuáles son sus límites legales

Productores activaron quemas por las heladas, pero el frío fue menor al esperado

Cigarrillos electrónicos: médicos del Hospital Central concientizan a jóvenes sobre sus peligros

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3317 del miércoles 29 de octubre

Día Mundial de la Psoriasis: cuál es el origen y el significado del 29 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
A un mes de ser madre, una Reina de la Vendimia mostró las primeras imágenes de su bebé. Fotos de Instagram
Felicidad

A un mes de ser madre, una Reina de la Vendimia mostró las primeras imágenes de su bebé

Las Más Leídas

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de octubre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de octubre los estatales

El menor está internado en el hospital Central. 
circulaba en bicicleta

Un menor está grave tras ser atropellado en Las Heras

A un mes de ser madre, una Reina de la Vendimia mostró las primeras imágenes de su bebé. Fotos de Instagram
Felicidad

A un mes de ser madre, una Reina de la Vendimia mostró las primeras imágenes de su bebé

Resultados elecciones 2025 en Mendoza y Argentina: todos los mapas y datos, distrito por distrito
Quién ganó en cada provincia y departamento

Resultados elecciones 2025 en Mendoza y Argentina: todos los mapas y datos, distrito por distrito

Cigarrillos electrónicos: médicos del Hospital Central concientizan a jóvenes sobre sus peligros.
Alerta

Cigarrillos electrónicos: médicos del Hospital Central concientizan a jóvenes sobre sus peligros

Te Puede Interesar

Mendoza se convierte en la primera provincia de la región en establecer un espacio de cooperación interinstitucional
Argentina Mining 2025

Mendoza crea el primer Clúster Minero Energético: un impulso histórico para la minería sustentable en Cuyo

Por Sitio Andino Economía
Avance para el sector de la discapacidad: el Gobierno aplica una suba de hasta 35% en las prestaciones
anuncio

Avance para el sector de la discapacidad: el Gobierno aplica una suba de hasta 35% en las prestaciones

Por Sitio Andino Política
Anuncian corte de agua para el Gran Mendoza: detalles de cuándo y dónde afectará
Corte generalizado

Anuncian corte de agua para el Gran Mendoza: detalles de cuándo y dónde afectará

Por Luis Calizaya