Narcisismo en la pareja: cómo identificar sus rasgos antes de que afecte la relación

Aprender a diferenciar entre rasgos narcisistas y estructuras patológicas permite mantener relaciones más sanas

Un tema que aparece con frecuencia en la actualidad es el narcisismo. Los rasgos narcisistas son bastante frecuentes en todos los vínculos, pero también afectan a la pareja . Es por esto que es importante distinguir estos comportamientos para mantener relaciones saludables y seguras.

Un narcisista es una persona que presenta un trastorno de la personalidad caracterizado por un patrón persistente de grandiosidad , una necesidad constante de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Bajo una fachada de superioridad , suelen ocultar una autoestima frágil y son extremadamente susceptibles a la crítica . Además, tienden a considerarse más importantes que los demás , exageran sus logros y desprecian a otras personas como estrategia para mantener su ego intacto .

Corte generalizado Anuncian corte de agua para el Gran Mendoza: detalles de cuándo y dónde afectará

Deseo e intimidad Fantasías sexuales: cómo explorarlas en la pareja y la necesidad de comunicarlas sin tabúes

Es importante señalar la diferencia entre los rasgos de una persona narcisista y una estructura narcisista . En primer lugar, los dos tienen características similares, pero los rasgos narcisistas pueden ser temporales o contextuales , como la grandiosidad o la necesidad de reconocimiento . Por otro lado, un trastorno narcisista afecta múltiples áreas de la vida y se mantiene en el tiempo .

Los rasgos narcisistas son bastante frecuentes en todos los vínculos, pero también afectan a la pareja

Un aspecto importante es cómo se pueden manifestar estas conductas en una relación de pareja. El llamado “bombardeo de amor” o love bombing es un comportamiento manipulatorio inicial , donde el narcisista busca generar dependencia emocional mediante halagos, atención constante y afecto sexual calculado . En paralelo, el gaslighting , o luz de gas, hace dudar a la persona de sus percepciones y sentimientos, afectando seriamente la salud mental .

narcisista, pareja Bajo una fachada de superioridad, suelen ocultar una autoestima frágil

Por otro lado, la observación consciente es clave: no confiar únicamente en palabras, sino en hechos concretos, como el trato con familiares, amigos o compañeros de trabajo. Detectar patrones de control, celos desmedidos o intentos de aislamiento gradual permite actuar antes de que la relación se vuelva dañina. Además, se recomienda contar con apoyo externo (psicólogos o terapeutas) para mantener claridad y proteger la salud emocional.

Herramientas para la prevención y salida

Establecer límites y reflexionar sobre la conducta de la pareja es vital. Algunas pautas incluyen:

Observar cómo actúa en distintos contextos , más allá de la interacción directa.

Identificar reacciones extremas ante críticas o desacuerdos.

Reconocer patrones de manipulación , como el bombardeo de amor o el gaslighting.

Solicitar apoyo terapéutico externo antes de que la situación se agrave.

La clave es la prevención: aprender a diferenciar entre rasgos narcisistas y estructuras patológicas permite mantener relaciones más sanas y minimizar el riesgo de abuso emocional. Salir de una relación con un narcisista no es fácil, pero comprender estas dinámicas y contar con apoyo puede marcar la diferencia entre confusión y claridad.

Escuchá mi columna todos los miércoles a las 17, en Aconcagua Radio 90.1 en el programa Haciendo Cumbre, con la conducción de Emiliano Serrano y Cecilia Zabala.