Mujeres y comunidad LGBTIQ+: aumentó un 40 % la asistencia en salud mental, respecto al 2024. Imagen generada con IA

La Dirección de Género y Diversidad , dependiente del Ministerio de Infraestructura y Desarrollo Territorial, presentó su balance de Gestión 2025. El informe detalla el abordaje integral realizado en toda la provincia de Mendoza frente a situaciones de violencia y las demandas de la comunidad LGBTIQ+ .

Durante el periodo 2025, el equipo técnico de la Dirección intervino en un total de 2.056 casos , sistematizados a través del Registro Único de Casos (RUD) y la Ficha de Atención en Diversidad (FADI).

Según datos del sistema oficial SISPIS, esta cifra muestra una fluctuación respecto a los 2.422 casos registrados en 2024, resultado de una estrategia de abordaje distribuida de manera articulada con los gobiernos municipales.

Uno de los indicadores más significativos del informe es el incremento en la demanda de servicios de bienestar psicofísico: 4.560 personas (mujeres y miembros de la comunidad LGBTIQ+ de entre 25 y 40 años) recibieron asistencia en salud mental . Esta cifra representa un aumento del 40 % en comparación con el ejercicio anterior.

Fortalecimiento financiero y formación técnica

En términos de gestión presupuestaria, la Dirección reportó un incremento del 60 % en las transferencias económicas directas a los municipios durante el último trimestre del año. Estos fondos fueron destinados prioritariamente a:

Refuerzo de dispositivos locales de emergencia.

Garantía de respuestas inmediatas ante situaciones de violencia.

Mejora en el acceso a recursos de contención y acompañamiento.

En materia de formación, la alianza estratégica con el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) permitió masificar la implementación de la Ley Micaela. El año cierra con más de 10.000 agentes públicos inscriptos, de los cuales el 70 % ya cuenta con certificación oficial. Asimismo, la capacitación se extendió a la esfera privada y se reforzó con instancias presenciales en los departamentos de Lavalle, Malargüe, Las Heras y Godoy Cruz, alcanzando a sectores críticos como Salud y Seguridad.

"El gran desafío para 2026 es potenciar las salidas territoriales con trabajadores sociales para garantizar el acompañamiento directo a las víctimas", señaló la subdirectora Fernanda Urquiza.

Ley Micaela - 423354 Ley Micaela: el año cierra con más de 10.000 agentes públicos inscriptos. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Proyecciones y compromiso institucional

La subdirectora de Género y Diversidad, Fernanda Urquiza, subrayó que durante 2025 el foco estuvo puesto en la profesionalización del área. "Hemos reorganizado la planta funcional para mejorar la calidad del trabajo y los resultados. Esto garantizó que los diferentes efectores se comprometan activamente con la erradicación de la violencia de género", explicó la funcionaria.

Para el cierre del informe, desde la Dirección se enfatizó que el trabajo coordinado con las comunas sigue siendo el eje central para sostener la presencia del Estado y promover la igualdad de derechos en cada rincón de la provincia.