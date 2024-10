No es ningún misterio que las medidas de ajuste impulsadas desde el Ejecutivo nacional -sumadas al aumento de las tarifas de servicios básicos, combustible y la pérdida del poder adquisitivo- han llevado a los argentinos a modificar sus hábitos de consumo . Esto no se traduce únicamente en realizar determinados recortes en la economía hogareña, sino también a disminuir los gastos , buscar productos más asequibles o, por el contrario, invertir más dinero en algo que prometa mayor duración.

“Nuestro edificio también cuenta con un piso de oficinas disponibles y dos subsuelos con locales, depósitos y estacionamientos. Estructuralmente el edificio está en óptimo estado”, detalla Sofía Piazza, Gerente Comercial de la galería, a Sitio Andino, pero agrega que “requiere continuar con mejoras para actualizar los sistemas de energía”.

A ello se suman, a nivel macro, el desbalance de los alquileres -que, si bien dependerá del tamaño de los locales, ronda los $ 200.000 en adelante- contra el costo de los servicios. “La galería comercial es un espacio complejo pero tiene ventajas que han advertido sus arquitectos modernistas: co-working, consumo local, rápido ingreso y egreso y sentido de comunidad”, precisa Piazza.

galeria piazza.jpg Muchos locales, pocos consumidores: qué sucede con las galerías del centro de Mendoza. Galería Piazza. Foto: Yemel Fil

Asimismo, subrayan que “el mundo del retail es todo menos pasivo” y “la competencia crece a la par de un consumidor muy informado ”. En este sentido, observaron un descenso notable en la asistencia de personas a la galería durante los últimos años, aunque no lo consideran un fenómeno “novedoso”.

“El desplazamiento del centro comercial de Mendoza a las periferias, el descuido de la Ciudad en general, nuestra obsolescencia (en términos de desarrollo de marca y hábitos de consumo) y la pérdida del poder adquisitivo”, son algunas de las causas que identificaron como responsables de ese fenómeno.

“Se agrega el insuficiente panorama económico para emprendedores que no tienen apoyo para sobrevivir en períodos de menor consumo. También se suma la falta de plan de negocios en ciertos emprendimientos, que tienen la gran valentía de empezar pero no se asesoran financieramente”, comenta la gerente.

"Las galerías de esta ciudad hablan de un tiempo de prosperidad que debemos reinventar”, completa.

Recambio de comercios: otra variable a tener en cuenta

El recambio de comercios o la permanencia fugaz de algunos emprendedores es otra cara de este complejo escenario, los cuales desde Galería Piazza reconocen que se debe a “una falta de recursos para dirigir nuestra visión comercial y generar un constante flujo y permanencia de visitantes”. Y añade: “Nuestro espacio es actualmente de emprendedores independientes, chicos y medianos aspirantes, que necesitan apoyo y la posibilidad de experiencia ”.

Si bien la infraestructura de la galería no se encuentra entre sus principales preocupaciones, sí destacaron su “habilidad y recursos para adaptar el espacio a las necesidades y a la velocidad que se requiere”.

Por su parte, la Galería Kolton, inaugurada en 1958, representa un espacio tradicional de Mendoza y es una de las que, en la actualidad, está trabajando “más o menos” bien, según precisan a este medio desde la Administración del Consorcio.

“[Los locales] están entre un 65 y 70% de lo que en algún momento fue la Galería Kolton. Y dentro de todo, la problemática que tienen es la falta de liquidez, la gente no tiene dinero y se les complica consumir”, expresa Sergio Pérez, a la vez que aclara que la situación “no es tan grave”.

“La estamos llevando más o menos bien. Hubo un acercamiento por parte de la Municipalidad de Capital para realizar eventos para el Día de la Madre, algo que llame la atención y genere movimiento”, señala. A su vez, y casi en una esquina opuesta a otras galerías, en Kolton el recambio de comercios no es una complicación. “Si bien hay veces que hay recambio, no viene del lado de los comerciantes, a veces es por el lado de los propietarios. Pero si no, quienes ya están aquí, ninguno se quiere ir”, asegura Pérez.

En este sentido, es fundamental la confianza de los comerciantes en estos espacios y su apuesta para salir adelante. “En nuestro caso, el sobrevivir a estas etapas ha sido gracias a los locales antiguos que han mantenido su clientela a fuerza de servicio, junto al trabajo de nuestro personal y los demás propietarios. Muchos emprendedores han apostado por el valor sentimental de nuestro edificio como parte de la vida mendocina", destacan desde Galería Piazza.

Renovación de estrategias e infraestructura: puntos claves para reactivar la actividad

Con el objetivo de poder recuperar la actividad que, durante varios años, los pasillos de las diferentes galerías y complejos comerciales supieron ver, los comerciantes apuestan por la renovación de sus instalaciones o por reinventar sus estrategias de acercamiento al consumidor.

En el caso de Galería Piazza, su visión apunta a "ser vidriera en Mendoza de un espacio sustentable, que sea casa de emprendedores que buscan altos estándares en sus productos y entienden que el cimiento para lograrlo comienza por un excelente servicio al cliente". Asimismo, precisaron que la empresa se encuentra "concentrada en el trabajo conjunto con los emprendedores de cada local para ser proactivos y mejorar nuestros estándares".

En el caso de Galería Kolton, cualquier persona puede ser propietaria de un local y poner su propio comercio, mientras que en Galería Piazza los locales se alquilan a distintos locatarios y, en caso de que se desee hacer reformas o arreglos se deben acordar con el consorcio para administrar cómo serán las modificaciones.

La iniciativa municipal para reactivar las Galerías de la Ciudad de Mendoza

Con el objetivo de impulsar y reactivar económicamente las galerías y paseos comerciales de la capital mendocina, la municipalidad lanzó el proyecto “Ciudad Activa II”, mediante el cual se podrá acceder a una línea de créditos para mejorar las instalaciones. El programa, enmarcado en la Ordenanza 4.188, fue oficializado el pasado 25 de septiembre en el Boletín Oficial.

En el marco del programa de “Reactivación de Galerías, Paseos y Complejos comerciales”, los interesados podrán solicitar un Aporte No Reembolsable (ANR) que deberá ser destinado a “cubrir un porcentaje de la inversión en mejoras de infraestructura, modernización, mejora funcional y espacial o estética de los espacios comunes de visita del público en general”.

“El aporte se otorgará, previa postulación con presentación del proyecto de remodelación y posterior aprobación por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, en dos desembolsos”, señala la ordenanza. En rigor, el primero de ellos corresponderá al 60% del ANR aprobado y el segundo al 40%. La comuna destinará un total de $150.000.000 al programa.

El máximo presupuestario por establecimiento comercial beneficiario para el Aporte no Reembolsable (ANR), será del 60% de la inversión total a realizar, con un máximo de $3.000.000,00.

Cabe destacar que los proyectos de inversión, con la solicitud de la asistencia económica, podrán ser presentados hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar el máximo presupuestario previsto.

