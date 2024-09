México: lo secuestran, no pudieron pagar el rescate y lo tiraron a los cocodrilos.

La comunidad de México se encuentra conmocionada por un salvaje episodio en el cual un docente fue brutalmente asesinado tras ser secuestrado por dos adolescentes . La víctima fue golpeada y arrojada a un río lleno de cocodrilos después de que su familia no pudo reunir el dinero del rescate.

En diálogo con medios locales, María Amada del Socorro , tía de la víctima, explicó que el trágico desenlace ocurrió porque la familia no pudo pagar el rescate. "No tenemos esa cantidad de dinero. Vivimos de sueldo en sueldo", relató con angustia.

El docente fue arrojado a los cocodrilos

El cuerpo de Barrales San Juan fue hallado en el río Pantepec, una zona conocida por estar infestada de cocodrilos. "El cuerpo apareció en el río donde hay cocodrilos, con la intención de que se deshicieran de él", contó su tía, aunque aclaró que, sorprendentemente, los cocodrilos no lo tocaron.

Si bien las autoridades aún no han determinado la causa exacta de la muerte, los investigadores confirmaron que el maestro fue brutalmente golpeado antes de ser asesinado. Los principales sospechosos son dos adolescentes de 17 y 18 años, quienes habían sido alumnos del docente y, lo más perturbador, uno de ellos era su vecino.

Detenidos pero sin acusación de asesinato

Los jóvenes fueron detenidos el 6 de septiembre. Aunque no han sido formalmente acusados de asesinato, sí están imputados en la causa por secuestro con agravantes. Las autoridades continúan investigando los motivos detrás del brutal crimen, sospechando que podría haber razones más allá del beneficio económico, según publica Crónica.

Un pedido de justicia

La familia del docente busca justicia y pide que el crimen no quede impune. "Lo único que pedimos es justicia y que salga la verdad. No estamos aquí para condenar a nadie, simplemente no queremos que esto quede impune", concluyó Amada.