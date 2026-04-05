Mendoza, un oasis que seduce al mundo entre viñedos, montaña y experiencias únicas

José Carlos De Santiago Bartolomé visitó Mendoza y aseguró que la provincia "2s un lugar para venir sin apuros, para dejarse sorprender"

En medio de paisajes áridos que dominan el oeste argentino, la provincia de Mendoza se consolida como uno de los destinos más atractivos de América Latina . La combinación de naturaleza imponente, desarrollo turístico y una identidad ligada al vino la posiciona cada vez con mayor fuerza en el escenario internacional.

" Dentro de un desierto aparece un oasis maravilloso : el oasis del vino, de las viñas, del lujo y también de lo popular", sintetizó José Carlos De Santiago Bartolomé , una de las voces más influyentes del turismo y la gastronomía en Iberoamérica.

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El encanto mendocino radica en sus contrastes. Desde la precordillera hasta la majestuosidad del Aconcagua (el pico más alto de América), el entorno natural ofrece escenarios que impactan a visitantes de todo el mundo. En ese marco, los viñedos emergen como protagonistas de un paisaje que combina lo árido con lo fértil.

Durante su visita, De Santiago se alojó en El Legado, un lodge boutique rodeado de viñas que propone una experiencia íntima y exclusiva. " Es realmente maravilloso ", destacó, en referencia a este tipo de propuestas que priorizan el contacto con la naturaleza y el disfrute sin apuro.

"Ese contraste es parte de la riqueza de Mendoza", remarcó el empresario, al destacar la diversidad productiva y la calidad

Bodegas que reflejan identidad y diversidad

El recorrido incluyó distintas bodegas de la región, desde pequeños emprendimientos donde cada botella es concebida como una pieza artesanal, hasta grandes desarrollos en el Valle de Uco, uno de los polos vitivinícolas más importantes del país.

"Ese contraste es parte de la riqueza de Mendoza", remarcó el empresario, al destacar la diversidad productiva y la calidad que caracteriza a la industria del vino local.

Turismo - Mendoza La provincia de Mendoza se consolida como uno de los destinos más atractivos de América Latina Foto: Gobierno de Mendoza

Una ciudad que se reinventó y mira al futuro

Más allá de su perfil enológico, la capital mendocina también se presenta como una ciudad moderna y dinámica. Tras el devastador Terremoto de Mendoza de 1861, logró reconstruirse con una planificación urbana que hoy se traduce en amplios espacios verdes, infraestructura turística y una destacada oferta gastronómica.

Este equilibrio entre tradición y modernidad convierte a Mendoza en un destino accesible, atractivo y en constante evolución

Para De Santiago, la clave del atractivo mendocino radica en su propuesta integral: "Es un lugar para venir sin apuros, para dejarse sorprender. La calidad de su gastronomía, acompañada de grandes vinos, convierte cada momento en una experiencia única".

mendoza, turismo, vino Para De Santiago, la clave del atractivo mendocino radica en su propuesta integral Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La invitación no es solo a conocer, sino a vivir el destino desde una perspectiva sensorial, donde el tiempo parece detenerse.

Una figura clave del turismo y la gastronomía

José Carlos De Santiago Bartolomé es presidente y fundador del Grupo Excelencias, una compañía con fuerte presencia en América Latina y el Caribe dedicada a la difusión del turismo, la gastronomía y la cultura.

Con una trayectoria iniciada en la década de 1980, lidera publicaciones especializadas como Excelencias Turísticas y Excelencias Gourmet, además de impulsar proyectos vinculados al sector aerocomercial y gastronómico. Actualmente, se desempeña como vicepresidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía.

Su influencia y reconocimiento internacional refuerzan el posicionamiento de Mendoza como destino global

Con el respaldo de referentes internacionales como De Santiago, Mendoza reafirma su lugar como uno de los destinos más seductores de la región. Naturaleza, vino, gastronomía y hospitalidad se conjugan para ofrecer una experiencia que invita a volver.