5 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Tiempo

Tras el "veranito", baja la temperatura en Mendoza: conocé el pronóstico para este sábado 4 de abril

El cielo estará mayormente nublado, con marcado descenso térmico y lluvias aisladas en varias zonas. Conocé qué dice el pronóstico del tiempo extendido.

Baja la temperatura este sábado en Mendoza.

Baja la temperatura este sábado en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo anticipa para este sábado 4 de abril una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura y condiciones inestables en gran parte de Mendoza. Además, se espera la presencia de vientos moderados del sector sur, que se mantendrán durante todo el día.

De acuerdo al reporte de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional, el día comenzará con cielo completamente nublado en todo el territorio provincial, condición que se irá intensificando hacia el mediodía, cuando aumente la cobertura nubosa.

Lee además
Jornada fría en la provincia de Mendoza.

Cielo nublado y poco cambio de temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 5 de abril
Como estará el tiempo en la provincia de Mendoza este viernes 3 de abril.

Nublado y ventoso, el pronóstico del tiempo para este viernes 3 de abril en Mendoza

Durante la tarde, entre las 15 y las 18, se espera la probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en el Valle de Uco y en el extremo Este, con foco en el departamento de La Paz. Estas condiciones se sostendrán durante la noche, con nubosidad persistente que se extenderá incluso hacia la madrugada del domingo.

lluvia, frio, llovizna, tiempo, clima, temperatura, pronostico, ciudad de mendoza.jpg
Se esperan algunas precipitaciones este sábado en ciertas zonas de Mendoza.

Se esperan algunas precipitaciones este sábado en ciertas zonas de Mendoza.

En cuanto al viento, se prevé una circulación sur débil pero constante desde la mañana, afectando a toda la provincia y manteniéndose hasta la medianoche, lo que contribuirá al descenso térmico generalizado.

En Alta Montaña, en tanto, se espera un cielo algo nublado y algo ventoso.

La temperatura máxima se ubicará entre los 15°C y 16°C, mientras que las mínimas descenderán hasta los 11°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y rondarán los 14°C en el resto de la provincia, configurando un día claramente más frío que jornadas anteriores.

El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

  • Domingo 5 de abril: jornada parcialmente nublada, con poco cambio en la temperatura y vientos moderados del sudeste. Se esperan precipitaciones en el sudeste provincial y lluvias débiles en el Sur hacia el mediodía. Además, podría registrarse Zonda leve en precordillera y sur de Malargüe durante la tarde. Máxima: 17°C | Mínima: 8°C a 12°C.
  • Lunes 6 de abril: día parcialmente nublado, con nuevo descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Máxima: 18°C | Mínima: 12°C.
Temas
Seguí leyendo

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este jueves 2 de abril en Mendoza

Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este miércoles 1 de abril en Mendoza

Calor sofocante y sorpresa en Mendoza: marzo se despide con un día casi récord

Nublado con lluvias, el pronóstico del tiempo para este martes 31 de marzo en Mendoza

Otoño muy caluroso, el pronóstico del tiempo para este lunes 30 de marzo en Mendoza

Caluroso, el pronóstico del tiempo para este domingo 29 de marzo en Mendoza

Ascenso de la temperatura para este sábado 28 de marzo en Mendoza

Así estará Mendoza este viernes: buen tiempo, pero atentos a este cambio durante el día

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2422 y números ganadores del domingo 5 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2422 y números ganadores del domingo 5 de abril

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2422 y números ganadores del domingo 5 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2422 y números ganadores del domingo 5 de abril

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de abril: números ganadores del sorteo 3362

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de abril: números ganadores del sorteo 3362

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1348 del domingo 5 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1348 del domingo 5 de abril

Una noche que prometía música y celebración terminó envuelta en violencia

Video: brutal pelea entre jóvenes en un boliche de Guaymallén en pleno show

Domingo de Pascua: por qué se celebra hoy, 5 de abril

Hoy es Domingo de Pascua: qué representa esta fecha clave para los cristianos