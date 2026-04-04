Tras el "veranito", baja la temperatura en Mendoza: conocé el pronóstico para este sábado 4 de abril

Baja la temperatura este sábado en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo anticipa para este sábado 4 de abril una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura y condiciones inestables en gran parte de Mendoza. Además, se espera la presencia de vientos moderados del sector sur, que se mantendrán durante todo el día.

De acuerdo al reporte de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional, el día comenzará con cielo completamente nublado en todo el territorio provincial, condición que se irá intensificando hacia el mediodía, cuando aumente la cobertura nubosa.

Durante la tarde, entre las 15 y las 18, se espera la probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en el Valle de Uco y en el extremo Este, con foco en el departamento de La Paz. Estas condiciones se sostendrán durante la noche, con nubosidad persistente que se extenderá incluso hacia la madrugada del domingo.

lluvia, frio, llovizna, tiempo, clima, temperatura, pronostico, ciudad de mendoza.jpg Se esperan algunas precipitaciones este sábado en ciertas zonas de Mendoza. Foto: Yemel Fil En cuanto al viento, se prevé una circulación sur débil pero constante desde la mañana, afectando a toda la provincia y manteniéndose hasta la medianoche, lo que contribuirá al descenso térmico generalizado.

En Alta Montaña, en tanto, se espera un cielo algo nublado y algo ventoso. La temperatura máxima se ubicará entre los 15°C y 16°C, mientras que las mínimas descenderán hasta los 11°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y rondarán los 14°C en el resto de la provincia, configurando un día claramente más frío que jornadas anteriores. El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza Domingo 5 de abril: jornada parcialmente nublada , con poco cambio en la temperatura y vientos moderados del sudeste . Se esperan precipitaciones en el sudeste provincial y lluvias débiles en el Sur hacia el mediodía . Además, podría registrarse Zonda leve en precordillera y sur de Malargüe durante la tarde. Máxima: 17°C | Mínima: 8°C a 12°C.

jornada , con y . Se esperan y . Además, podría registrarse durante la tarde. Lunes 6 de abril: día parcialmente nublado, con nuevo descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Máxima: 18°C | Mínima: 12°C.