5 de abril de 2026
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Tiempo

Cielo nublado y poco cambio de temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 5 de abril

El tiempo en la provincia de Mendoza indica para este domingo una jornada fría y vientos moderados en el sudeste de la provincia de Mendoza.

Jornada fría en la provincia de Mendoza.

Jornada fría en la provincia de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo anticipa para este domingo 5 de abril una jornada con cielo parcialmente nublado y poco cambio de temperatura acompañado de vientos moderados y precipitaciones en el sudeste de la provincia de Mendoza.

De acuerdo al reporte de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional, el día comenzará con una brisa de viento leve del sur desde las 14:00 horas. hasta las 23:00 horas, afectando Zona Sur y Zona Este.

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Además se estima probabilidad de viento Zonda leve en precordillera, Sur de Malargüe y Valle de Uspallata, con intensidad débil. Amanecerá nublado en toda la provincia con probabilidad de lluvias débiles en la Zona Sur a partir de las 12:00 horas.

Temperatura promedio en el llano en la provincia de Mendoza

  • Máxima: 17°C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 7°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 10°C

El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

  • Lunes 6 de abril: Cielo parcialmente nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. La temperatura máxima rondará los 18°C, mientras que la mínima: 12°C
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