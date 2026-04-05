Cielo nublado y poco cambio de temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 5 de abril

Jornada fría en la provincia de Mendoza. Foto: Yemel Fil

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo anticipa para este domingo 5 de abril una jornada con cielo parcialmente nublado y poco cambio de temperatura acompañado de vientos moderados y precipitaciones en el sudeste de la provincia de Mendoza.

De acuerdo al reporte de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional, el día comenzará con una brisa de viento leve del sur desde las 14:00 horas. hasta las 23:00 horas, afectando Zona Sur y Zona Este.

Además se estima probabilidad de viento Zonda leve en precordillera, Sur de Malargüe y Valle de Uspallata, con intensidad débil. Amanecerá nublado en toda la provincia con probabilidad de lluvias débiles en la Zona Sur a partir de las 12:00 horas.

Temperatura promedio en el llano en la provincia de Mendoza Máxima: 17°C.

Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 7°C.

Mínima (resto de la provincia): 10°C El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza Lunes 6 de abril: Cielo parcialmente nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. La temperatura máxima rondará los 18°C, mientras que la mínima: 12°C