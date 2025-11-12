Mendoza será sede del "Foro de Cuyo: Mujeres que Deciden", un encuentro para impulsar la libertad económica

Se trata de un evento que promueve el liderazgo, la innovación y el trabajo en red entre mujeres empresarias

El próximo 21 de noviembre , de 8:30 a 13:00 horas en Mendoza , se realizará la tercera edición del "Foro de Cuyo: Mujeres que Deciden" , un evento que promueve el liderazgo, la innovación y el trabajo en red entre mujeres empresarias, emprendedoras y profesionales de la región. Los cupos son limitados .

La cita será en el Salón Mirador del Hotel Sheraton Mendoza , con vistas únicas de la ciudad y un programa cargado de inspiración.

El foro es organizado por la Fundación Mujeres que Inspiran , en alianza con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (FNF) , una organización alemana que promueve los valores de la libertad individual, el Estado de derecho, la economía de mercado y los derechos humanos, con presencia en más de 60 países .

Mujeres que deciden: Minería y Energía

Fintech y Finanzas para la toma de decisiones

Instituciones comprometidas con el desarrollo regional

También habrá paneles con referentes destacadas, espacios de networking, una ronda de negocios binacional a cargo de la Consultora People in Mind (Chile) y actividades interactivas para fortalecer la participación de las mujeres en la economía y la toma de decisiones.

A las 13:30 horas, se realizará un almuerzo exclusivo para panelistas, artistas y empresarias en La Tavolata Ristorante del Hotel Huentala, con una exposición y venta a beneficio de obras de artistas cuyanas.

Las entradas ya pueden reservarse en Eventbrite: tinyurl.com/Entradas-online.

Quienes deseen participar del almuerzo exclusivo posterior al foro, deberán comunicarse con la Fundación Mujeres que Inspiran (@fundacionmqi), ya que los cupos son limitados.

Voces que inspiran

En representación de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (FNF) participarán Lucía Díaz Coll y Nadia Barrozo, quienes acompañarán el programa y el cierre del evento.

"Creemos en el poder de la libertad y en el liderazgo femenino como motor del cambio. Cuando las mujeres pueden decidir, innovar y emprender en libertad, toda la sociedad se fortalece", afirmó Lucía Díaz Coll.

"Desde la FNF promovemos una cultura de responsabilidad personal, libre competencia y cooperación regional. Espacios como este impulsan una economía más abierta e inclusiva", destacó Nadia Barrozo.

Mujeres que Inspiran: protagonismo y autonomía económica

La Fundación Mujeres que Inspiran trabaja para fortalecer el desarrollo personal y económico de las mujeres, promoviendo el emprendimiento como vía hacia la autonomía y generación de empleo. Estimular una cultura emprendedora en la sociedad, a través de actividades recreativas, culturales y educativas, en torno al aprendizaje, capacitaciones, eventos, entre otros.

Los objetivos de la Fundación son:

Proveer una formación, difusión y vinculación entre ellos e Instituciones para promover su desarrollo y crecimiento .

entre ellos e Instituciones para . Formación educativa mediante educación formal y no formal , en instancias de nivel primario, secundario, terciario y universitario.

, en instancias de nivel primario, secundario, terciario y universitario. Realización de cursos, eventos y actividades que promuevan las acciones de género y capacitación de personas emprendedoras. Además, acompañamientos en sus diversas etapas mediante la colaboración con Instituciones que propendan al fortalecimiento de vínculos.

A través de su programa Protagonistas Club de Negocios, impulsa proyectos liderados por mujeres para transformarlos en empresas sostenibles y generadoras de oportunidades.