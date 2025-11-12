12 de noviembre de 2025
Mendoza será sede del "Foro de Cuyo: Mujeres que Deciden", un encuentro para impulsar la libertad económica

El 21 de noviembre, mujeres líderes de Cuyo y Chile se reunirán en el Hotel Sheraton Mendoza para debatir sobre liderazgo femenino, innovación e integración regional.

Por Sitio Andino Sociedad

El próximo 21 de noviembre, de 8:30 a 13:00 horas en Mendoza, se realizará la tercera edición del "Foro de Cuyo: Mujeres que Deciden", un evento que promueve el liderazgo, la innovación y el trabajo en red entre mujeres empresarias, emprendedoras y profesionales de la región. Los cupos son limitados.

La cita será en el Salón Mirador del Hotel Sheraton Mendoza, con vistas únicas de la ciudad y un programa cargado de inspiración.

En Mendoza, se realizará la tercera edición del "Foro de Cuyo: Mujeres que Deciden"

Un espacio de liderazgo e innovación

El foro es organizado por la Fundación Mujeres que Inspiran, en alianza con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (FNF), una organización alemana que promueve los valores de la libertad individual, el Estado de derecho, la economía de mercado y los derechos humanos, con presencia en más de 60 países.

Durante la jornada se abordarán cuatro ejes temáticos:

  • Mujeres que deciden: Minería y Energía

  • Mujeres empresarias

  • Fintech y Finanzas para la toma de decisiones

  • Instituciones comprometidas con el desarrollo regional

También habrá paneles con referentes destacadas, espacios de networking, una ronda de negocios binacional a cargo de la Consultora People in Mind (Chile) y actividades interactivas para fortalecer la participación de las mujeres en la economía y la toma de decisiones.

A las 13:30 horas, se realizará un almuerzo exclusivo para panelistas, artistas y empresarias en La Tavolata Ristorante del Hotel Huentala, con una exposición y venta a beneficio de obras de artistas cuyanas.

Las entradas ya pueden reservarse en Eventbrite: tinyurl.com/Entradas-online.

Quienes deseen participar del almuerzo exclusivo posterior al foro, deberán comunicarse con la Fundación Mujeres que Inspiran (@fundacionmqi), ya que los cupos son limitados.

Voces que inspiran

En representación de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (FNF) participarán Lucía Díaz Coll y Nadia Barrozo, quienes acompañarán el programa y el cierre del evento.

"Creemos en el poder de la libertad y en el liderazgo femenino como motor del cambio. Cuando las mujeres pueden decidir, innovar y emprender en libertad, toda la sociedad se fortalece", afirmó Lucía Díaz Coll.

"Desde la FNF promovemos una cultura de responsabilidad personal, libre competencia y cooperación regional. Espacios como este impulsan una economía más abierta e inclusiva", destacó Nadia Barrozo.

Mujeres que Inspiran: protagonismo y autonomía económica

La Fundación Mujeres que Inspiran trabaja para fortalecer el desarrollo personal y económico de las mujeres, promoviendo el emprendimiento como vía hacia la autonomía y generación de empleo. Estimular una cultura emprendedora en la sociedad, a través de actividades recreativas, culturales y educativas, en torno al aprendizaje, capacitaciones, eventos, entre otros.

Los objetivos de la Fundación son:

  • Proveer una formación, difusión y vinculación entre ellos e Instituciones para promover su desarrollo y crecimiento.
  • Formación educativa mediante educación formal y no formal, en instancias de nivel primario, secundario, terciario y universitario.
  • Realización de cursos, eventos y actividades que promuevan las acciones de género y capacitación de personas emprendedoras. Además, acompañamientos en sus diversas etapas mediante la colaboración con Instituciones que propendan al fortalecimiento de vínculos.

A través de su programa Protagonistas Club de Negocios, impulsa proyectos liderados por mujeres para transformarlos en empresas sostenibles y generadoras de oportunidades.

