Mendoza será sede del "Foro de Cuyo: Mujeres que Deciden", un encuentro para impulsar la libertad económica

El próximo 21 de noviembre, de 8:30 a 13:00 horas en Mendoza, se realizará la tercera edición del "Foro de Cuyo: Mujeres que Deciden", un evento que promueve el liderazgo, la innovación y el trabajo en red entre mujeres empresarias, emprendedoras y profesionales de la región. Los cupos son limitados.
La cita será en el Salón Mirador del Hotel Sheraton Mendoza, con vistas únicas de la ciudad y un programa cargado de inspiración.
El foro es organizado por la Fundación Mujeres que Inspiran, en alianza con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (FNF), una organización alemana que promueve los valores de la libertad individual, el Estado de derecho, la economía de mercado y los derechos humanos, con presencia en más de 60 países.
Durante la jornada se abordarán cuatro ejes temáticos:
Mujeres que deciden: Minería y Energía
Mujeres empresarias
Fintech y Finanzas para la toma de decisiones
Instituciones comprometidas con el desarrollo regional
También habrá paneles con referentes destacadas, espacios de networking, una ronda de negocios binacional a cargo de la Consultora People in Mind (Chile) y actividades interactivas para fortalecer la participación de las mujeres en la economía y la toma de decisiones.
A las 13:30 horas, se realizará un almuerzo exclusivo para panelistas, artistas y empresarias en La Tavolata Ristorante del Hotel Huentala, con una exposición y venta a beneficio de obras de artistas cuyanas.
En representación de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (FNF) participarán Lucía Díaz Coll y Nadia Barrozo, quienes acompañarán el programa y el cierre del evento.
"Creemos en el poder de la libertad y en el liderazgo femenino como motor del cambio. Cuando las mujeres pueden decidir, innovar y emprender en libertad, toda la sociedad se fortalece", afirmó Lucía Díaz Coll.
"Desde la FNF promovemos una cultura de responsabilidad personal, libre competencia y cooperación regional. Espacios como este impulsan una economía más abierta e inclusiva", destacó Nadia Barrozo.
Mujeres que Inspiran: protagonismo y autonomía económica
La Fundación Mujeres que Inspiran trabaja para fortalecer el desarrollo personal y económico de las mujeres, promoviendo el emprendimiento como vía hacia la autonomía y generación de empleo. Estimular una cultura emprendedora en la sociedad, a través de actividades recreativas, culturales y educativas, en torno al aprendizaje, capacitaciones, eventos, entre otros.
Los objetivos de la Fundación son:
Proveer una formación, difusión y vinculación entre ellos e Instituciones para promover su desarrollo y crecimiento.
Formación educativa mediante educación formal y no formal, en instancias de nivel primario, secundario, terciario y universitario.
Realización de cursos, eventos y actividades que promuevan las acciones de género y capacitación de personas emprendedoras. Además, acompañamientos en sus diversas etapas mediante la colaboración con Instituciones que propendan al fortalecimiento de vínculos.
A través de su programa Protagonistas Club de Negocios, impulsa proyectos liderados por mujeres para transformarlos en empresas sostenibles y generadoras de oportunidades.