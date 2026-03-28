Mendoza se suma a la Hora del Planeta 2026.

La Hora del Planeta convoca, cada año, a los habitantes de todo el mundo a apagar la luz durante una hora para tomar conciencia sobre los efectos del cambio climático en nuestro planeta.

La provincia de Mendoza se suma a la Hora del Planeta con una acción global para concientizar sobre el ambiente. Este sábado 28, de 20:30 a 21:30 , se invita a apagar las luces como símbolo de compromiso frente al cambio climático.

En esta edición, el foco está puesto en la biodiversidad y en la relación entre las personas, los ecosistemas y las especies . La iniciativa busca generar un momento de pausa para reflexionar sobre nuestros hábitos y el impacto que tienen en el planeta.

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Las acciones que se llevarán a cabo por la Hora del Planeta

Es también una oportunidad para realizar acciones individuales y colectivas que protejan al ambiente como, por ejemplo, usar bicicleta en lugar de vehículos a explosión, apagar la luz cuando no la necesitamos o desconectar los dispositivos electrónicos cuando no los utilizamos, entre otras.

En adhesión a la campaña mundial, en nuestra provincia, este sábado 28 de marzo se realizarán distintas actividades.

Desde las 20.30 hasta las 21.30 se apagarán las luces de la Casa de Gobierno, de los principales puntos del casco histórico del Parque General San Martín y de edificios emblemáticos de la provincia de Mendoza. Se invita a toda la población a apagar la luz en esa franja horaria para demostrar el compromiso con el ambiente.

La hora del planeta concientiza sobre el cambio climático

Cabe destacar que el cambio climático se trata de un cambio de clima atribuido, directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables.

En este sentido, la hora del Planeta es un llamado a tomar esta década como punto de inflexión donde reconozcamos el valor de la naturaleza y prioricemos su recuperación junto a la de nuestro clima.