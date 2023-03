Mendoza: se aprobó la ordenanza que crea el programa "Ciudad libre de acoso"

"Lo más importante es que nos habilita realizar muchas actividades para concientizar sobre el acoso callejero y promover acciones para erradicarla. Ya no es un simple piropo y ahora podemos cuestionarlo como sociedad . ¿De qué manera? bueno, con programas, publicidades, talleres, porque lo que también buscamos hacer hacer actividades psicoeducativas para evitar que se repita o repliquen conductas de este estilo", explicó Bárbara Pizarro, coordinadora del Área de Género y Diversidad de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

"Vamos a estar evaluando cuál es la percepción de la ciudadanía frente a esta temática porque eso nos indicará cuáles son las acciones que deberíamos implementar. No hay que dar por sentado que todas las personas conocen qué es o de qué se trata el acoso callejero. La idea es informar, educar, concientizar llamando también a la corresponsabilidad ciudadana, qué hacer si soy testigo de una situación así. Bueno, aprender para poder atender a esa persona, asesorarla, acompañarla, para salir del 'miro pero no hago nada al respecto'. Si todos sabemos qué es el acoso y sabemos que no está bien, podemos denunciar, buscar asesoría o asistir a estos talleres que vamos a implementar", agregó.