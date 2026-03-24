Godoy Cruz y Ciudad concentran la mayor oferta de alquileres: cuánto cuesta vivir en estas zonas

Ciudad y Godoy Cruz son las dos zonas del Gran Mendoza que concentran la mayor oferta de viviendas en alquiler. El dato no es casual: ambas se ubican entre las áreas con precios más altos para vivir, no solo por los alquileres sino también por el costo de expensas y consumo cotidiano, lo que limita el acceso para muchos.
Aun así, se mantienen como dos puntos muy elegidos por los mendocinos; la combinación de accesibilidad, cercanía y seguridad explica su demanda.
De acuerdo al informe, el valor promedio de un departamento en el centro mendocino se ubica en torno a los $570.000. Como se trata de un promedio, los precios pueden variar según la ubicación, el estado del inmueble y las prestaciones.
Estos son algunos ejemplos relevados:
Calle España, zona Parque Central: $450.000 + $45.000 de expensas. Departamento de 2 habitaciones, sin cochera. 60 m².
Calle 9 de Julio, cerca de Plaza Independencia: $650.000. Departamento de 2 dormitorios. 67 m².
Calle Alberdi, Área Fundacional: $550.000. Departamento de 2 dormitorios, con patio pequeño y cochera. 85 m².
Cuánto cuesta alquilar en Godoy Cruz
En el caso de Godoy Cruz, el informe ubica el valor promedio en $580.000, el más alto dentro del Gran Mendoza para este tipo de propiedades.
A continuación, algunas opciones relevadas en la zona:
Rafael Obligado y Pueyrredón: $700.000 con cochera / $650.000 sin cochera, ambos más expensas. Departamento de 2 habitaciones.
Monoblock Laprida, a una cuadra de Paso de los Andes: $450.000. Departamento de 2 habitaciones.
Castelli, a metros de San Martín: $600.000 + $45.000 de expensas. Departamento de 2 habitaciones, con cochera y balcón.