24 de marzo de 2026
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Alquileres

Godoy Cruz y Ciudad concentran la mayor oferta de alquileres: cuánto cuesta vivir en estas zonas

Las zonas con más alquileres disponibles para vivir en Mendoza son Godoy Cruz y Ciudad. Un repaso por sus precios actuales.

Godoy Cruz y Ciudad concentran la mayor oferta de alquileres: cuánto cuesta vivir en estas zonas

Godoy Cruz y Ciudad concentran la mayor oferta de alquileres: cuánto cuesta vivir en estas zonas

 Por Soledad Maturano

Ciudad y Godoy Cruz son las dos zonas del Gran Mendoza que concentran la mayor oferta de viviendas en alquiler. El dato no es casual: ambas se ubican entre las áreas con precios más altos para vivir, no solo por los alquileres sino también por el costo de expensas y consumo cotidiano, lo que limita el acceso para muchos.

Aun así, se mantienen como dos puntos muy elegidos por los mendocinos; la combinación de accesibilidad, cercanía y seguridad explica su demanda.

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En promedio, alquilar un departamento en Godoy Cruz y Ciudad ronda los $580.000/$570.000.

En promedio, alquilar un departamento en Godoy Cruz y Ciudad ronda los $580.000/$570.000.

Cuánto cuesta alquilar en la Ciudad de Mendoza

De acuerdo al informe, el valor promedio de un departamento en el centro mendocino se ubica en torno a los $570.000. Como se trata de un promedio, los precios pueden variar según la ubicación, el estado del inmueble y las prestaciones.

Estos son algunos ejemplos relevados:

  • Calle España, zona Parque Central: $450.000 + $45.000 de expensas. Departamento de 2 habitaciones, sin cochera. 60 m².
  • Calle 9 de Julio, cerca de Plaza Independencia: $650.000. Departamento de 2 dormitorios. 67 m².
  • Calle Alberdi, Área Fundacional: $550.000. Departamento de 2 dormitorios, con patio pequeño y cochera. 85 m².

Cuánto cuesta alquilar en Godoy Cruz

En el caso de Godoy Cruz, el informe ubica el valor promedio en $580.000, el más alto dentro del Gran Mendoza para este tipo de propiedades.

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Ciudad y Godoy Cruz concentran la mayor cantidad de viviendas disponibles el alquiler.

Ciudad y Godoy Cruz concentran la mayor cantidad de viviendas disponibles el alquiler.

A continuación, algunas opciones relevadas en la zona:

  • Rafael Obligado y Pueyrredón: $700.000 con cochera / $650.000 sin cochera, ambos más expensas. Departamento de 2 habitaciones.
  • Monoblock Laprida, a una cuadra de Paso de los Andes: $450.000. Departamento de 2 habitaciones.
  • Castelli, a metros de San Martín: $600.000 + $45.000 de expensas. Departamento de 2 habitaciones, con cochera y balcón.
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