Godoy Cruz y Ciudad concentran la mayor oferta de alquileres: cuánto cuesta vivir en estas zonas

Por Soledad Maturano







Ciudad y Godoy Cruz son las dos zonas del Gran Mendoza que concentran la mayor oferta de viviendas en alquiler. El dato no es casual: ambas se ubican entre las áreas con precios más altos para vivir, no solo por los alquileres sino también por el costo de expensas y consumo cotidiano, lo que limita el acceso para muchos.

Aun así, se mantienen como dos puntos muy elegidos por los mendocinos; la combinación de accesibilidad, cercanía y seguridad explica su demanda.

Según un informe de Inmodata, el precio promedio de un departamento de dos habitaciones con cochera alcanza los $580.000 en Godoy Cruz y los $570.000 en Ciudad. Para contrastar estos valores, Sitio Andino relevó publicaciones en portales inmobiliarios con el objetivo de reflejar la oferta actual.

alquila-vivienda alquiler En promedio, alquilar un departamento en Godoy Cruz y Ciudad ronda los $580.000/$570.000. Cuánto cuesta alquilar en la Ciudad de Mendoza De acuerdo al informe, el valor promedio de un departamento en el centro mendocino se ubica en torno a los $570.000. Como se trata de un promedio, los precios pueden variar según la ubicación, el estado del inmueble y las prestaciones.

Estos son algunos ejemplos relevados: Calle España, zona Parque Central : $450.000 + $45.000 de expensas. Departamento de 2 habitaciones, sin cochera. 60 m².

: $450.000 + $45.000 de expensas. Departamento de 2 habitaciones, sin cochera. 60 m². Calle 9 de Julio, cerca de Plaza Independencia : $650.000. Departamento de 2 dormitorios. 67 m².

: $650.000. Departamento de 2 dormitorios. 67 m². Calle Alberdi, Área Fundacional: $550.000. Departamento de 2 dormitorios, con patio pequeño y cochera. 85 m². Cuánto cuesta alquilar en Godoy Cruz En el caso de Godoy Cruz, el informe ubica el valor promedio en $580.000, el más alto dentro del Gran Mendoza para este tipo de propiedades. contrato alquiler vivienda Ciudad y Godoy Cruz concentran la mayor cantidad de viviendas disponibles el alquiler. A continuación, algunas opciones relevadas en la zona: Rafael Obligado y Pueyrredón : $700.000 con cochera / $650.000 sin cochera, ambos más expensas. Departamento de 2 habitaciones.

: $700.000 con cochera / $650.000 sin cochera, ambos más expensas. Departamento de 2 habitaciones. Monoblock Laprida, a una cuadra de Paso de los Andes : $450.000. Departamento de 2 habitaciones.

: $450.000. Departamento de 2 habitaciones. Castelli, a metros de San Martín: $600.000 + $45.000 de expensas. Departamento de 2 habitaciones, con cochera y balcón.