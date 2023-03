Mendocinos "récord": tuvieron Covid cuatro y cinco veces

Según destacan algunos expertos, las reinfecciones son con frecuencia leves, pero puede haber casos de enfermedad grave. Algunos de los motivos por los cuales muchos se volvieron a contagiar tienen que ver con el uso menos frecuente de mascarillas, y el menor lavado de manos y distanciamiento social, explicó el doctor Frank Esper, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas en Cleveland Clinic.

Y no podemos ignorar el historial familiar. Otros cuatro coronavirus de temporada han estado circulando por todo el mundo durante décadas, lo que causa casi un tercio de los resfriados comunes. (Los rinovirus son la causa más común; los adenovirus son otra causa común). “El estudio de esos coronavirus, primos de la Covid, deja claro que la protección que obtienes después de una infección disminuye después de un período de tiempo”, señala el doctor William Schaffner, profesor de Medicina Preventiva y Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina de Vanderbilt University. Es por eso se puede tener resfriados frecuentes causados por el coronavirus a lo largo de los años. Y parece que el coronavirus que causa la Covid-19 es “similar en ese sentido”, dice Schaffner.

Si bien las reinfecciones tienden a ser más leves en la mayoría, "no está bien establecido cuánto tiempo estás protegido de contraer Covid-19 después de haberla tenido —y qué tan segura es esa protección—", dice Schaffner.

"Las infecciones recurrentes tienden a ser más leves. Después de haber estado expuesto al virus, el sistema inmunitario puede “entrar en acción con bastante rapidez” y ayudar a evitar que este tome control", señala Amesh Adalja, médico de enfermedades infecciosas y académico sénior del Johns Hopkins Center for Health Security.

Lo cierto es que -a juzgar por la experiencia de personas contagiadas 4 y 5 veces- pareciera que la agresividad disminuye de una a otra vez.

Los mendocinos con más reinfecciones

Celeste es la persona "récord". Se trata de una mujer de 50 años que se reinfectó cuatro veces, es decir, tuvo Covid 5 veces en menos de tres años.

El primer contagio fue cuando aún no llegaban las vacunas al país. En agosto de 2020 sucedió el primer contagio. Ella trabajó durante toda la pandemia por ser personal esencial, con lo cual "sabía que en algún momento me iba a tocar".

"Nosotros sabíamos que nos iba a pasar por más recaudos que tomáramos", aseguró. Y finalmente -o inicialmente- se contagió. Los síntomas en este primer Covid "fueron fuertes". "Mucho dolor de cuerpo, dormía mucho. Me costó mucho recuperarme, me chocó de frente, los síntomas fueron bastante bravos", relató a Sitio Andino.

Tras el aislamiento durante 15 días retomó a sus actividades habituales, pero con secuelas. "Fue muy feo, tuve lagunas mentales, cuando todavía no se hablaba de que esa era una consecuencia. Al principio no me daba cuenta, pero en un momento me preocupé mucho. Con el tiempo se pasó", relató Celeste.

Sin embargo, asegura no haber tenido miedo por ella, aunque si "tenía terror de contagiar, sobre todo a mis hijos".

Respecto a las otras veces, aseguró haberlas vivido "mucho más suave". Para el segundo contagio ya contaba con vacunas. "La segunda vez fue como una gripe pero mucho más fuerte, la tercera un poco más leve y la cuarta y la quinta prácticamente asintomáticas".

Respecto a las secuelas actuales, asegura que no le quedaron, a diferencia de su pareja, que a la fecha sufre trastornos digestivos post Covid.

En los récord de contagiados aparece Leandro, un joven de 33 años, que tuvo la enfermedad cuatro veces. Él también integraba los grupos de trabajadores esenciales. "La primera fue en abril de 2020, cuando no había vacunas. Lo sentí muy fuerte porque vino con todos los síntomas", dijo y aseguró que sintió miedo porque "era todo incertidumbre". "Durante los primeros días tuve fiebre muy alta y me costaba mucho bajarla, ahí me asusté", contó.

"Tenía mucho miedo de contagiar a mi hermano, que es asmático, o a mis papás. El miedo era más por los demás que por mi".

Respecto a las reinfecciones, contó que "fueron más tranquilas". "La segunda vez ya tenía dos vacunas y fue totalmente distinto a la anterior", sostuvo. "En la tercera tenía cuatro vacunas y lo atravesé como una gripe común", aseguró Leandro. "En la cuarta ya estuve más relajado, incluso respecto a mi familia", señaló.

En cuanto a las secuelas, enumeró la distorsión de los sentidos del gusto y el olfato y le costó retomar la actividad física. "Me faltaba el aire, sentía mucho cansancio", contó.

A la fecha, ni Celeste ni Leandro sufren complicaciones derivadas del Covid.