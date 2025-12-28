Más de 300 evacuados en Corrientes por un temporal sin precedentes

Temporal en Corrientes: el desborde del riachuelo deja cientos de evacuados.

Un temporal sin precedentes impactó en San Luis del Palmar, en la provincia de Corrientes, donde el acumulado de 400 mm de lluvia en dos días causó inundaciones y la evacuación de más de 300 personas. El fenómeno provocó el desborde del riachuelo local y afectó a barrios urbanos y zonas rurales.

Corrientes: San Luis del Palmar declaró la emergencia tras lluvias históricas El intendente Néstor René Buján informó que se habilitaron 12 centros de asistencia para alojar a los vecinos que debieron abandonar sus casas. Allí permanecen más de 310 personas pertenecientes a 79 familias, mientras que otras 45 familias se autoevacuaron, lo que eleva la cifra total de afectados directos a más de 400 personas. El jefe comunal señaló que la mayor preocupación se concentra en 100 familias que viven cerca de la ruta provincial Nº 5, una de las áreas más comprometidas por la crecida.

Flooding occurred in the city of San Luis del Palmar after a storm struck the region. The water level in the Riachuelo River rose by almost 4 meters. More than 60 families were evacuated. More than 300 mm of rain fell in just four days. pic.twitter.com/DVizG5hWEj — Climate Review (@ClimateRe50366) December 28, 2025 El fenómeno ocurre apenas un mes y medio después de otra inundación, lo que dejó a la zona rural en una situación de alta vulnerabilidad. La acumulación de agua se ve agravada por el caudal que llega desde sectores rurales ubicados a 70 kilómetros, que desagotan directamente hacia el casco urbano. Además, también tiene lugar a pocos días después del temporal en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Un punto clave en la crisis es la paralización de una obra de dragado en el riachuelo, detenida por un conflicto judicial iniciado por organizaciones ambientalistas. Según explicó el intendente, esta intervención es fundamental para mejorar el drenaje hacia el río Paraná y evitar que residuos y arbustos obstruyan el cauce. Buján adelantó que realizará gestiones ante el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) para lograr su reanudación.

corrientes tormenta inundaciones temporal Este histórico temporal en Corrientes ocurre apenas un mes y medio después de otra inundación. Foto: Gentileza Pergamino Virtual. La asistencia a los damnificados se desarrolla en conjunto con el Gobierno de Corrientes, bajo el seguimiento del gobernador Gustavo Valdés. Sin embargo, el panorama climático continúa siendo desfavorable: rige una alerta amarilla y se prevén tormentas fuertes para los próximos días, con inestabilidad que podría extenderse hasta el 31 de diciembre. Ante este escenario, las autoridades mantienen un monitoreo permanente del riachuelo y refuerzan la ayuda humanitaria en los centros de evacuados, a la espera de que el clima permita avanzar en soluciones de infraestructura definitivas.

