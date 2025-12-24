En videos, lo que dejó el fuerte temporal en Buenos Aires: calles inundadas, autos flotando e incidentes

Así quedó la Panamericana tras el imponente temporal en la provincia de Buenos Aires.

Un temporal de inusual intensidad golpeó este martes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , con lluvias intensas , ráfagas de viento y granizo que provocaron anegamientos , calles inundadas y complicaciones en autopistas y aeropuertos. El fenómeno, registrado pocas horas antes de Nochebuena , afectó especialmente a la zona norte y oeste del conurbano bonaerense .

De acuerdo con datos oficiales, en apenas una hora cayeron 80 milímetros de lluvia , cuando el promedio de diciembre es de 100 milímetros en todo el mes. La combinación de ráfagas de viento , actividad eléctrica y granizo generó un colapso del sistema de drenaje y complicaciones en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires .

Así quedó la autopista Panamericana luego de las tormentas en el Gran Buenos Aires.

El punto más crítico se produjo en la Autopista Panamericana , especialmente entre Thames y Márquez , donde varios vehículos quedaron completamente inundados . En algunos casos, los conductores debieron abandonar los autos , mientras que otros fueron asistidos por personas que estaban en el lugar . Testigos difundieron videos donde se observan autos con el agua hasta el techo .

Esto fue a unas cuadras de la inundación de panamericana. No veía al auto de 15 metros adelante

El shopping de Unicenter, ubicado en la zona norte del AMBA y lindero a la Panamericana, tampoco escapó de los efectos del feroz temporal. En un video compartido por usuarios de la red social X, se puede ver cómo el edificio quedó inundado por las filtraciones de agua.

Por las inundaciones en ese shopping

En un anuncio oficial, comunicaron: “Siendo nuestra principal prioridad y preocupación, el bienestar de nuestros visitantes y colaboradores, decidimos de manera preventiva, acotar la operatoria de los sectores afectados en Unicenter”.

400 incidentes y un AMBA que amaneció con destrozos por el temporal

Según la Provincia de Buenos Aires, “se registraron 400 incidentes vinculados al evento meteorológico entre las 17 y las 19”. Los municipios más afectados fueron General San Martín (180), San Isidro (80), Tres de Febrero (61) y Vicente López (15).

El comunicado detalló que los incidentes incluyeron ingreso de agua en viviendas, caída de árboles, postes y cables, anegamientos de calles y riesgo eléctrico en la vía pública. Además, se reportaron demoras en vuelos y cortes parciales de tránsito por la acumulación de agua, informaron desde Infobae.

¡Fuerte tormenta azota Buenos Aires!

Lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo afectaron el área metropolitana. La autopista Panamericana quedó anegada, con autos flotando. ¡Manténganse seguros!

La principal afectación se registró en la Panamericana, donde el nivel del agua superó la altura de los autos, generando escenas de fuerte impacto en plena tarde de un día de alta temperatura y humedad en el AMBA.