Luna de Nieve 2026: cuándo es la primera luna llena de febrero y qué significa

El calendario astronómico de este año trae consigo uno de los eventos más esperados por los aficionados a la observación del cielo. La luna llena de febrero, conocida mundialmente como la Luna de Nieve, iluminará las noches mendocinas con una intensidad particular. Este fenómeno natural no sólo marca el ritmo biológico, sino que también despierta antiguas leyendas.

La llegada del segundo mes del año trae aparejada la aparición de la fase completa del satélite terrestre. Para este 2026, el momento exacto en que la Tierra se encontrará entre el Sol y el satélite será el domingo 1 de febrero. Durante esa noche, el disco lunar se verá iluminado en su totalidad, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar a simple vista desde cualquier punto de la provincia, siempre que el clima acompañe.

luna llena, superluna, cielo.jpg El 1 de febrero podremos ver la primera Luna llena del año Este evento es conocido históricamente como la "Luna de Nieve". El origen de este nombre se remonta a las antiguas tribus nativas de América del Norte, quienes bautizaron así a la luna llena de febrero debido a que este era el mes en que se producían las nevadas más intensas en el hemisferio norte. En aquel contexto, también se la llamaba "Luna del Hambre", ya que las condiciones climáticas extremas dificultaban enormemente la caza y la recolección de alimentos, obligando a las comunidades a subsistir con sus reservas.

Creencias y mitos sobre la luna llena Más allá de los datos astronómicos, la Luna de Nieve está rodeada de una mística especial. En diversas culturas, se cree que esta fase lunar es un período de purificación y renovación. Es el momento del año donde, simbólicamente, se "limpia" lo viejo para dejar espacio a los nuevos brotes que vendrán con la primavera (en el norte) o para prepararse para el cambio de ciclo estacional en nuestras latitudes.

Entre las creencias populares más difundidas sobre esta luna en particular, se destacan: Es el momento ideal para realizar limpiezas energéticas en el hogar .

. Se considera una etapa propicia para la introspección y el cierre de etapas emocionales.

emocionales. Existe el mito de que esta luna favorece la fertilidad y la toma de decisiones importantes. Luna llena: as Esta Luna llena se conoce como "Luna de Nieve" o "Luna de hambre" Para los observadores locales, se recomienda buscar espacios alejados de la contaminación lumínica urbana para apreciar mejor los detalles de los cráteres y el brillo plateado característico de esta fase. No hace falta equipo profesional, ya que el tamaño aparente y la luminosidad serán suficientes para una experiencia impactante. La Luna de Nieve del 1 de febrero será la oportunidad perfecta para conectar con el cielo y reflexionar sobre los ciclos naturales que rigen nuestra vida cotidiana.

