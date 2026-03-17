Luna nueva en Piscis 2026: cómo afecta a los signos 

Este 18 de marzo llega la Luna Nueva en Piscis, marcando el cierre emocional definitivo del año astrológico antes del equinoccio. Este evento en el grado 28 del signo de los peces invita a un renacimiento espiritual profundo, potenciado por un stellium planetario que intensifica la sensibilidad y la intuición en todas las personas.

Al ocurrir en conjunto con Marte, Mercurio y el Nodo Norte, la energía se vuelve sumamente potente. Es un momento donde la hipersensibilidad está a flor de piel , por lo que se recomienda pensar dos veces antes de actuar para evitar malentendidos.

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Los signos de agua ( Cáncer, Escorpio y Piscis) son los más beneficiados por esta lunación, experimentando una gran claridad emocional tras meses de estancamiento. En particular, Piscis vivirá una redefinición personal y espiritual muy fuerte.

Por otro lado, los de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) recibirán avances inesperados gracias al sextil con Urano. Para Virgo, el desafío será soltar el control y empezar a confiar mucho más en su instinto que en la lógica pura.

La astrología indica que los grupos de aire (Géminis, Libra y Acuario) se verán impulsados a examinar sus creencias profundas. Géminis, específicamente, contará con una dosis extra de creatividad para generar nuevas ideas de ingresos.

astrología y encuentros Según la astrología, esta Luna Nueva viene a terminar aquello que no funcionará para el próximo año energético.

Consejos de astrología para el fuego

Los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) sentirán la presión del cambio inminente con la entrada de Venus en Aries. Aunque deseen pasar a la acción rápida, la energía de Piscis les pide primero un tiempo de introspección.

Leo debe enfocarse en sanar temas internos antes de lanzarse a nuevos proyectos durante esta Luna. Como Mercurio está retrógrado en Piscis, lo ideal es ignorar la razón y escuchar los deseos genuinos del corazón.

Este evento marca el momento final para dejar ir lo que no funcionó en el último año. Aprovechá estos días para cerrar ciclos y prepararte para el "renacimiento" que traerá el Sol al entrar en Aries próximamente.