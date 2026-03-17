17 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Luna

Luna Nueva en Piscis 2026: cómo afecta a los signos

Llega la última Luna del año astrológico. Descubrí el impacto en los signos y cómo aprovechar la astrología para cerrar ciclos emocionales este 18 de marzo.

Luna nueva en Piscis 2026: cómo afecta a los signos&nbsp;

Luna nueva en Piscis 2026: cómo afecta a los signos 

 Por Analía Martín

Este 18 de marzo llega la Luna Nueva en Piscis, marcando el cierre emocional definitivo del año astrológico antes del equinoccio. Este evento en el grado 28 del signo de los peces invita a un renacimiento espiritual profundo, potenciado por un stellium planetario que intensifica la sensibilidad y la intuición en todas las personas.

Al ocurrir en conjunto con Marte, Mercurio y el Nodo Norte, la energía se vuelve sumamente potente. Es un momento donde la hipersensibilidad está a flor de piel, por lo que se recomienda pensar dos veces antes de actuar para evitar malentendidos.

Lee además
Créditos ANSES 2026: cómo es el plan para sacar préstamos de hasta $1.500.000

Créditos ANSES 2026: cómo es el plan para sacar préstamos de hasta $1.500.000
Apareció el mendocino que ganó millones en el Quini 6 y reveló qué hará con su premio

Apareció el mendocino que ganó millones en el Quini 6 y reveló qué hará con su premio
astrología, horóscopo
Luna Nueva en Piscis: un cierre definitivo

Luna Nueva en Piscis: un cierre definitivo

El impacto de la Luna por elemento

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) son los más beneficiados por esta lunación, experimentando una gran claridad emocional tras meses de estancamiento. En particular, Piscis vivirá una redefinición personal y espiritual muy fuerte.

Por otro lado, los de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) recibirán avances inesperados gracias al sextil con Urano. Para Virgo, el desafío será soltar el control y empezar a confiar mucho más en su instinto que en la lógica pura.

La astrología indica que los grupos de aire (Géminis, Libra y Acuario) se verán impulsados a examinar sus creencias profundas. Géminis, específicamente, contará con una dosis extra de creatividad para generar nuevas ideas de ingresos.

astrología y encuentros
Según la astrología, esta Luna Nueva viene a terminar aquello que no funcionará para el próximo año energético.

Según la astrología, esta Luna Nueva viene a terminar aquello que no funcionará para el próximo año energético.

Consejos de astrología para el fuego

Los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) sentirán la presión del cambio inminente con la entrada de Venus en Aries. Aunque deseen pasar a la acción rápida, la energía de Piscis les pide primero un tiempo de introspección.

Leo debe enfocarse en sanar temas internos antes de lanzarse a nuevos proyectos durante esta Luna. Como Mercurio está retrógrado en Piscis, lo ideal es ignorar la razón y escuchar los deseos genuinos del corazón.

Este evento marca el momento final para dejar ir lo que no funcionó en el último año. Aprovechá estos días para cerrar ciclos y prepararte para el "renacimiento" que traerá el Sol al entrar en Aries próximamente.

Temas
Seguí leyendo

Confirmaron qué pasa el lunes 23 de marzo: ¿trabajo o es feriado?

Mendoza, entre las 5 provincias con menor mortalidad infantil

Crece la preocupación en ópticas por la falta de pago de PAMI que complica la atención a jubilados

Viruela del mono detectan la variante más letal en Argentina

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 17 de diciembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 17 de marzo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 17 de marzo

Así estará el pronóstico del tiempo este martes 17 de marzo en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Apareció el mendocino que ganó millones en el Quini 6 y reveló qué hará con su premio

Apareció el mendocino que ganó millones en el Quini 6 y reveló qué hará con su premio

Las Más Leídas

El Banco Nación lanza una nueva app y cambia la forma de operar de sus clientes

El Banco Nación lanza una nueva app y cambia la forma de operar de sus clientes

La obra social emitió un comunicado oficial para responder a las acusaciones y brindar su versión 

La respuesta de OSEP tras las acusaciones por la muerte del trabajador en el Frank Romero Day

La doble vía a San Juan, una de las obras que el Gobierno quiere reactivar en el corto plazo. video

Las opciones que evalúa Nación para destrabar obras frenadas en la Ruta 40 en Mendoza

Apareció el mendocino que ganó millones en el Quini 6 y reveló qué hará con su premio

Apareció el mendocino que ganó millones en el Quini 6 y reveló qué hará con su premio

La virreina (derecha) fue recibida por su pueblo en la plaza departamental. video

En imágenes: una multitud recibió a la virreina Agustina Giacomelli en Tunuyán