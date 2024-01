Ley Ómnibus: qué piensa el Gobierno de Mendoza sobre las reformas en Cultura

El subsecretario de Cultura, Diego Gareca , expresó su opinión con respecto a estas modificaciones- hay más- que pretende el Gobierno Nacional a través de la Ley Ómnibus. Aseguró, en primer lugar que se trata de “propuestas que no contribuyen en nada” y que “esperaba otra cosa”.

“Ninguna de las propuestas que ha hecho el nuevo Gobierno contribuye en algo. Es una iniciativa que tiene como particularidad la idea de cerrar espacios y lo que espero de un gobierno, más allá de su color político e inclinación ideológica a la hora de gestionar es que proponga desarrollar un sector que es partícipe de la vida cultural de un país, una provincia o un departamento, no que venga a cerrar instituciones ”, comenzó a explicar Gareca.

“No me ha parecido buena la gestión nacional anterior en materia cultural pero con el inicio de una nueva, esperaba que se designen funcionarios para esas instituciones que hoy están en discusión y trabajar juntos. Recientemente, me he reunido con el Ministro de Cultura de San Luis y pronto lo haré con el de San Juan porque, mientras tanto, aquí hablamos de regionalizar la cultura”, agregó.