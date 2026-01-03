Leve descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 3 de enero, una jornada con el cielo mayormente despejado desde la mañana. A partir de las 17, probabilidad de convección muy localizada en el Oeste y Noroeste del Gran Mendoza, con presencia de lluvias moderadas. No se esperan tormentas en el resto de la provincia.
Habrá circulación de viento sur desde las primeras horas de la mañana, alrededor de las 6 en la zona Sur y hacia las 8 en el resto de la provincia. Viento leve a moderado en toda Mendoza hasta las 22.