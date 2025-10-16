16 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Amar, discutir, sanar

¿Las crisis en la pareja marcan el fin del amor? Cómo cuidar la comunicación y la sexualidad

La comunicación, la sexualidad y el ritmo acelerado de la vida, sin dudas, impactan en las relaciones de pareja. Cómo atraversarlas sin perder el vínculo.

La comunicación, la sexualidad y el ritmo acelerado de la vida, sin dudas, impactan en las relaciones

La comunicación, la sexualidad y el ritmo acelerado de la vida, sin dudas, impactan en las relaciones

Cuando la velocidad arruina la conexión

En la actualidad, las personas viven aceleradas en rutina diaria. Desean que los resultados sean inmediatos y que los vínculos se adapten a la misma velocidad que los mensajes de WhatsApp. Pero la pareja necesita tiempo, pausa y presencia real. En la convivencia, las diferencias en los ritmos personales pueden generar malentendidos: uno quiere resolver todo ya, mientras el otro necesita procesar.

Lee además
como la neurodivergencia de tdah impacta en la pareja y que hacer para mantener el vinculo
Conflictos silenciosos

Cómo la neurodivergencia de TDAH impacta en la pareja y qué hacer para mantener el vínculo
Luciano Pereyra regresa a Mendoza con su tour Te sigo amando
para agendar

Luciano Pereyra regresa a Mendoza con su tour "Te sigo amando"
separación, divorcio, ghosting.jpg
Las crisis cotidianas en la pareja, muchas veces se confunden con el fin del amor

Las crisis cotidianas en la pareja, muchas veces se confunden con el fin del amor

En esa tensión se instala el primer conflicto: la incomunicación. El silencio, los monosílabos o el aburrimiento reemplazan el diálogo. Y lo que antes fluía con naturalidad empieza a sentirse forzado.

Comunicación, deseo y sexualidad

Cuando la comunicación se enfría, la sexualidad también se resiente. Los encuentros se vuelven más esporádicos y menos intensos, la previa desaparece y el deseo se debilita. Pero no siempre se trata de desamor, sino de falta de conexión emocional. En lugar de buscar respuestas en redes o en amigos, es clave hablar con la pareja sin culpar ni atacar.

Decir “siento que estás distante” no es lo mismo que “me hacés sentir mal”. El primer mensaje invita al diálogo; el segundo, levanta una muralla.

pareja discutiendo (2).jpg
En lugar de buscar respuestas en redes o en amigos, es clave hablar con la pareja sin culpar ni atacar

En lugar de buscar respuestas en redes o en amigos, es clave hablar con la pareja sin culpar ni atacar

El semáforo emocional de la pareja

  • Verde: discusiones normales, sin consecuencias mayores.

  • Amarillo: conflictos que se repiten, aumentan en frecuencia e intensidad.

  • Rojo: crisis profunda, marcada por el desgaste, el miedo y el silencio.

Cuando una pareja llega al rojo, no se trata de buscar culpables sino ayuda profesional. Porque a veces no alcanza con “hablarlo”; se necesita un tercero que ayude a mediar, a ordenar lo que ya no puede resolverse desde adentro.

¿Se puede volver después de una crisis?

Sí, es posible pero no sin heridas. Salir de una crisis deja marcas emocionales, tensiones y silencios que pueden transformarse en angustia o incluso en síntomas físicos. Por eso, antes de romper, conviene frenar y evaluar: ¿es una crisis pasajera o una señal de cambio?

Las parejas que logran superarlo son las que aprenden a escuchar más, acusar menos y cuidar el vínculo como un espacio compartido, no como un campo de batalla.

En definitiva, amar también es aprender a discutir sin destruir. Porque el verdadero desafío de la pareja no es evitar las crisis, sino saber transitarlas sin perder la ternura.

Escuchá mi columna todos los miércoles a las 17, en Aconcagua Radio 90.1 en el programa Haciendo Cumbre, con la conducción de Emiliano Serrano y Cecilia Zabala.

Embed

Temas
Seguí leyendo

Flores en el Interior: Cómo Elegir Plantas para Diferentes Estilos de Vivienda

BetWarrior refuerza su compromiso con la experiencia del usuario: atención las 24 horas

Alquileres: lo que tienen que saber los inquilinos al finalizar los contratos

La Arístides Villanueva se llena de brujas: cómo se prepara Ciudad para festejar Halloween

El medicamento "gemelo" de Ozempic ya llegó a Mendoza: dilema entre el interés y la venta

Increíble premio del Quini 6: conocé cuánto ganaron los nuevos millonarios

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 16 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 16 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
El medicamento gemelo de Ozempic ya llegó a Mendoza: dilema entre el interés y la venta.
Novedoso

El medicamento "gemelo" de Ozempic ya llegó a Mendoza: dilema entre el interés y la venta

Las Más Leídas

El radicalismo universitario marca un giro político histórico y significativo 
Giro político

Elecciones UNCuyo: el radicalismo se quedó con un centro de estudiantes tras 12 años de conducción peronista

Grave agresión a policías en Godoy Cruz. 
violencia

Atacaron a tiros a policías que patrullaban Godoy Cruz

En tres comunas no se dictan clases presenciales
Educación

Por el Zonda, suspenden las clases en tres departamentos en los turnos vespertino y nocturno

El valor total de la mercancía incautada ascendió a $7.602.437, sin considerar los derechos aduaneros
Qué escondía

Un camionero mendocino fue detenido en Los Libertadores por un hallazgo millonario

El peronismo de Mendoza conmemorará el Día de la Lealtad este viernes 17 de octubre.
Día de la Lealtad Peronista

El peronismo de Mendoza y el 17-O: acto de unidad, la peña y los que "se cortan solos"

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo dijo que las campañas electorales cada vez tienen menos algarabía popular.
Comicios legislativos

Alfredo Cornejo dijo que las campañas electorales cada vez tienen "menos algarabía popular"

Por Florencia Martinez del Rio
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Para saber

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Cuánto cuesta alquilar una vivienda en San Rafael en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en San Rafael en octubre 2025

Por Soledad Maturano