"Las Chascas", ese inhóspito parador mendocino donde viven tan solo 100 habitantes

Maximiliano Gorosito revive su llegada a Las Chascas hace siete años gracias al agente sanitario llamado Don Faba. “Un día Don Faba me llevó engañado a ese lugar y cuando llegué me dijo que ahí vivían casi 15 familias. En el medio de la nada, sin recursos, sin nada. Cuando llegué me largué a llorar y pensé que había que plantar bandera”, retrata.

WhatsApp Image 2022-11-25 at 13.20.19.jpeg Primer consultorio en el terreno.

“En ese parador arrancamos sin nada, atendiendo debajo de un arbusto. Con una lona verde dividimos y comenzamos a realizar los controles. Con respecto a las donaciones empezamos llevando agua envasada, después frutas y verduras”, resaltó el médico.

Nos quejamos del calor, allá en Lavalle hay que multiplicar los valores cuando hablamos del secano. La térmica aumenta unos 5 grados más

Actualmente -relató Gorosito- están armando un salón "para atenderlos dignamente".

WhatsApp Image 2022-11-28 at 20.07.00.jpeg Trabajo terminado entre los habitantes de Las Chascas y los mendocinos solidarios que llevan donaciones.

El acceso a Las Chascas es muy difícil

Para llegar al paraje hay que andar unos 6 kilómetros tierras adentro. El ingreso es con camionetas 4 x 4. En el lugar hay unos 25 niños que en época escolar hacen siete horas a caballo para llegar a la escuela.

57cd4b07-39af-451c-a52c-8c98dd7b517c.jfif

Le tengo mucho respeto a la gente que vive en el secano; son sus tierras y no se van a ir por más que se lo propongas

En el lugar hay agua de pozo para los animales, no para el consumo humano, describe el profesional de la salud y agrega: "Nosotros llevamos alimentos no perecederos, la gente se queda adentro porque no se puede salir, el acceso es complejo. Esta comunidad no recibe ningún tipo de ayudas, nosotros tampoco. Todo es a pulmón", sintetiza.

Para acercar donaciones a Las Chascas comunicarse con el Dr. Maximiliano Gorosito: 2617 04-3202