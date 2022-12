La importancia que le da cada signo al dinero.

Los Aries están en continua búsqueda de sí mismos, lo que propicia aventuras que necesitan de libertad e independencia. Por esta razón el dinero es importante para ellos, no desde un punto de vista acaparador o egoísta, sino para poder hacer realidad sus proyectos y avanzar en sus intenciones de crecimiento personal.

Los Tauro tienen la capacidad de generar mucho desde pequeños. Muchas veces recibiendo herencias o bienes que le sirven de base para producir más. Todo lo que venga de su familia lo saben cuidar y valorar. Las propiedades son su debilidad. Son prácticos, organizados y grandes trabajadores.

GÉMINIS

Aunque lo disimule bien, el dinero es una de las grandes preocupaciones de los regidos por Géminis que lo lleva de un extremo a otro: un día podrá despilfarrar como si no hubiera mañana, pero al día siguiente se mostrará más ahorrativo que un monje con votos de pobreza.

CÁNCER

Aquellos que nacen bajo el signo de Cáncer son personas energéticas que dan más valor a los grandes pero sencillos placeres de la vida antes que a cualquier cosa que pueda costar dinero, no solo porque se pudieran considerar más desprendidos o menos consumistas, sino porque tienen a flor de piel la pasión por los placeres naturales, sencillos y muy primarios.

LEO

Si a un Leo no le va bien con el dinero es porque realmente no sabe lo que quiere, son los reyes en todo lo que emprendan. Les cuesta mucho manejar equipos, por eso no delega demasiado. Siempre logran ocupar puestos importantes. Son muy buenos guías.

VIRGO

Virgo tiene un detector de dinero y riqueza. Así que aprovecha todas las ofertas, las promociones y la cercanía que pueda tener con personas de dinero. Son los típicos que saben trabajar una herencia, ahorrar para procurarse una vida de lujos y hacer rituales para atraer la abundancia.

LIBRA

Los Libra conceden una importancia notable al dinero, pues son personas que valoran de forma muy clara todo lo que se puede conseguir cuando no se dispone de limitaciones económicas. Los libra son disfrutones y les gusta pasar tiempo con amigos y compartir experiencias.

ESCORPIO

Las personas de Escorpio disimulan mucho su interés en el dinero. Son muy positivos y todo lo que ganan lo pueden perder rápidamente solo por confiar en que todo va a estar mejor. Siempre quieren ser los mayores accionistas, no se conforman con poco. Siempre buscan alcanzar sus deseos más profundos.

SAGITARIO

Sagitario es uno de los más generosos del zodiaco, comparte y gasta como si el dinero creciera en maceta, y con su actitud positiva y mente próspera termina demostrando que así es. Sabe estar en el momento preciso para generar los recursos que requiere.

CAPRICORNIO

Los nacidos bajo el signo de Capricornio son grandes gestores. Son personas creativas, con un gran sentido del deber y cierta pericia matemática que les va como anillo al dedo para convertir su capital en algo mayor sin dificultad.

ACUARIO

A las personas de Acuario les gusta tirarse a la pileta en inversiones nuevas. El problema de ello es que generalmente sus negocios dan redito muy a futuro, eso los pone impacientes y vuelven a invertir nuevamente. Les importa más el reconocimiento social que el dinero.

PISCIS

Piscis es afortunado para atraer dinero a su vida; sin embargo, de igual manera lo deja ir y ni cuenta se da de cómo lo hace. Entre los nacidos bajo este signo es frecuente encontrar a quienes pagan jugosas pensiones a sus ex (esposas, esposos, amantes, amigos, compañeros) y, si no tienen cuidado, los dejan en bancarrota.