La Dirección General de Escuelas dispuso un nuevo examen para el ingreso al Nvel Superior

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza anunció la implementación de un nuevo examen de ingreso unificado para los institutos de educación Superior. La estrategia, publicada este martes en el Boletín Oficial, se pondrá en marcha tanto en la gestión estatal como privada.

El objetivo es fortalecer las competencias en Lengua y Matemática de los futuros profesionales, a raíz de los preocupantes resultados en evaluaciones recientes.

La medida, que se aplicará de forma gradual en dos etapas a partir de este año, no busca restringir el acceso, sino garantizar una base académica sólida para que los estudiantes puedan cursar sus carreras con éxito.

La DGE pone en marcha un dispositivo de ingreso

El nuevo dispositivo de ingreso responde a un análisis de los resultados de varias evaluaciones estandarizadas que arrojaron cifras alarmantes. Según la DGE, las Pruebas Aprender 2024 mostraron que el 54,9% de los alumnos de quinto y sexto año del secundario en Mendoza están por debajo del nivel básico en Matemática, mientras que en Lengua, el 14,9% se encuentra en una situación similar.

Además, una evaluación interna realizada en 2024 a estudiantes de segundo año de carreras docentes y técnicas reveló que más del 50% no alcanzaba las competencias mínimas en lectura, escritura y razonamiento matemático.

"Estos bajos desempeños no son ajenos al nivel superior, sino un desafío compartido por todo el sistema educativo", señala la resolución de la DGE. "Desatender esta responsabilidad contribuye a la fragmentación del sistema y a la profundización de las desigualdades".

estudiantes nivel superior 3

Un examen que no es un filtro, sino una oportunidad

La DGE enfatiza que este nuevo sistema no vulnera el principio de ingreso irrestricto que establece la ley. En cambio, busca transformar el proceso en una verdadera oportunidad de inclusión y desarrollo académico. Para ello, se han definido dos etapas de implementación:

Etapa 1 (2025-2026): Se aplicarán cursos de nivelación y acciones de apoyo intensivo para aquellos estudiantes que no alcancen el puntaje mínimo en los exámenes de Lengua y Matemática. La meta es brindarles las herramientas necesarias para que puedan continuar su trayectoria formativa.

Etapa 2 (a partir de 2026-2027): El dispositivo de ingreso será una condición académica básica para iniciar las carreras, pero estará siempre acompañado de estrategias de apoyo para quienes lo necesiten.

La resolución destaca que las competencias en Lengua y Matemática son fundamentales no solo para el éxito académico, sino también para el futuro ejercicio profesional, ya sea en la docencia o en el ámbito técnico. En la formación docente, por ejemplo, son indispensables para enseñar con claridad y justicia, mientras que en la formación técnica, permiten comprender normativas, elaborar proyectos y comunicar resultados con precisión.

La DGE asegura que los directivos de los institutos de educación superior han sido consultados y han aportado en el diseño de este nuevo dispositivo.