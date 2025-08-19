Educación

La Dirección General de Escuelas dispuso un nuevo examen para el ingreso al Nvel Superior

La DGE busca fortalecer las habilidades de los alumnos que ingresan a los institutos de formación docente y técnica, tanto de la gestión pública como privada.

La DGE dispuso un nuevo examen para el ingreso al nivel Superior.

La DGE dispuso un nuevo examen para el ingreso al nivel Superior.

 Por Natalia Mantineo

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza anunció la implementación de un nuevo examen de ingreso unificado para los institutos de educación Superior. La estrategia, publicada este martes en el Boletín Oficial, se pondrá en marcha tanto en la gestión estatal como privada.

El objetivo es fortalecer las competencias en Lengua y Matemática de los futuros profesionales, a raíz de los preocupantes resultados en evaluaciones recientes.

Lee además
La DGE  busca estrategias para que los estudiantes hagan un buen uso de la IA. Imagen generada con IA
Educación

La DGE combate el "uso desmedido" de la IA con metodologías innovadoras en las aulas
La Copa Robótica Argentina 2025 reúne a escuelas mendocinas en busca de un lugar en la final nacional
Participan 14 escuelas

La Copa Robótica Argentina 2025 reúne a escuelas mendocinas en busca de un lugar en la final nacional

La medida, que se aplicará de forma gradual en dos etapas a partir de este año, no busca restringir el acceso, sino garantizar una base académica sólida para que los estudiantes puedan cursar sus carreras con éxito.

estudiantes adultos nivel superior
La DGE incorpora una nueva estrategia para el ingreso al nivel Superior.

La DGE incorpora una nueva estrategia para el ingreso al nivel Superior.

La DGE pone en marcha un dispositivo de ingreso

El nuevo dispositivo de ingreso responde a un análisis de los resultados de varias evaluaciones estandarizadas que arrojaron cifras alarmantes. Según la DGE, las Pruebas Aprender 2024 mostraron que el 54,9% de los alumnos de quinto y sexto año del secundario en Mendoza están por debajo del nivel básico en Matemática, mientras que en Lengua, el 14,9% se encuentra en una situación similar.

Además, una evaluación interna realizada en 2024 a estudiantes de segundo año de carreras docentes y técnicas reveló que más del 50% no alcanzaba las competencias mínimas en lectura, escritura y razonamiento matemático.

"Estos bajos desempeños no son ajenos al nivel superior, sino un desafío compartido por todo el sistema educativo", señala la resolución de la DGE. "Desatender esta responsabilidad contribuye a la fragmentación del sistema y a la profundización de las desigualdades".

estudiantes nivel superior 3

Un examen que no es un filtro, sino una oportunidad

La DGE enfatiza que este nuevo sistema no vulnera el principio de ingreso irrestricto que establece la ley. En cambio, busca transformar el proceso en una verdadera oportunidad de inclusión y desarrollo académico. Para ello, se han definido dos etapas de implementación:

  • Etapa 1 (2025-2026): Se aplicarán cursos de nivelación y acciones de apoyo intensivo para aquellos estudiantes que no alcancen el puntaje mínimo en los exámenes de Lengua y Matemática. La meta es brindarles las herramientas necesarias para que puedan continuar su trayectoria formativa.

  • Etapa 2 (a partir de 2026-2027): El dispositivo de ingreso será una condición académica básica para iniciar las carreras, pero estará siempre acompañado de estrategias de apoyo para quienes lo necesiten.

La resolución destaca que las competencias en Lengua y Matemática son fundamentales no solo para el éxito académico, sino también para el futuro ejercicio profesional, ya sea en la docencia o en el ámbito técnico. En la formación docente, por ejemplo, son indispensables para enseñar con claridad y justicia, mientras que en la formación técnica, permiten comprender normativas, elaborar proyectos y comunicar resultados con precisión.

La DGE asegura que los directivos de los institutos de educación superior han sido consultados y han aportado en el diseño de este nuevo dispositivo.

Temas
Seguí leyendo

Estudiantes de Santa Rosa brillaron con sus proyectos en la Feria de Ciencias

El Gobierno de Mendoza otorgó un incentivo salarial para un grupo determinado de docentes

Avanza la nueva escuela técnica de Malargüe: módulos listos y edificio principal en construcción

Mendoza lanza una competencia escolar con tecnología, pensamiento crítico y grandes premios

Agrovine Maquinarias Presenta la Nueva Línea Deutz-Fahr en Mendoza

Cómo cambia el sabor de los asados según si se hacen eléctricos, a carbón o a gas

La Legislatura aprobó la extensión de la antigüedad permitida para vehículos de transporte de pasajeros

Cómo la IA está revolucionando el software de sportsbook

LO QUE SE LEE AHORA
El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este martes 19 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 19 de agosto

Las Más Leídas

Algo va a a pasar: el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza
Qué dicen los expertos

"Algo va a pasar": el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza

El traslado del reactor de IMPSA a la refinería causó revuelo en la provincia de Mendoza. 
repercusiones

Qué hay detrás de la demora en el traslado del reactor de IMPSA a la refinería

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria.
Pedido de ayuda

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria

Alerta por ciclogénesis en Mendoza: qué es y cómo afectará el clima esta semana.
tiempo

Llega un ciclogénesis a la Argentina: cómo afectará este fenómeno meteorológico a Mendoza

Ayer competidores, hoy aliados: Alfredo Cornejo y Alejandro Morillas.
Elecciones 2025

La candidatura que confirma el pase de un intendente opositor a las filas del cornejismo

Te Puede Interesar

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza
INFORME

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

Por Soledad Maturano
Algunos de los restos encontrados en la escena, en El Nihuil, San Rafael, 
San rafael

Los primeros datos de la investigación en El Nihuil tras el hallazgo de restos óseos

Por Cristian Pérez Barceló
La DGE dispuso un nuevo examen para el ingreso al nivel Superior.
Educación

La Dirección General de Escuelas dispuso un nuevo examen para el ingreso al Nvel Superior

Por Natalia Mantineo