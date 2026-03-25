25 de marzo de 2026
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Dirección General de Escuelas

La DGE moderniza la educación de jóvenes y adultos: así será el regimen de asistencia

La Dirección General de Escuelas dio paso a un sistema flexible que prioriza la continuidad pedagógica por sobre el simple control de presencialidad física.

La DGE moderniza la educación de jóvenes y adultos: así será el regimen de asistencia.

La DGE moderniza la educación de jóvenes y adultos: así será el regimen de asistencia.

 Por Natalia Mantineo

La Dirección General de Escuelas moderniza la educación de jóvenes y adultos con un nuevo Régimen de Asistencia. La normativa se adapta a las realidades laborales y familiares de los alumnos. El sistema prioriza el acompañamiento de trayectorias mediante el sistema digital GEI, ofreciendo flexibilidad en formatos presenciales y virtuales.

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La DGE moderniza el regimen de presencialidad en jóvenes y adultos.

La DGE moderniza el regimen de presencialidad en jóvenes y adultos.

DGE apuesta a un cambio de paradigma

La nueva normativa entiende que la población de los Centros Educativos de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) enfrenta desafíos constantes como el trabajo, el cuidado de familiares y diversas obligaciones domésticas.

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Por ello, el concepto de asistencia se amplía: ya no se limita a estar sentado en un aula, sino que se define como la participación sostenida en el proceso de aprendizaje, ya sea de forma presencial, virtual o mediante trabajo autónomo.

Claves del nuevo régimen según la opción pedagógica

El régimen establece criterios específicos para garantizar que cada estudiante pueda avanzar según su formato de cursado:

  • Opción presencial: se mantiene la importancia del entorno físico para la interacción directa. Sin embargo, se introduce un sistema de alertas tempranas a partir de las 6 inasistencias mensuales (justificadas o no), momento en el cual la institución debe activar dispositivos de acompañamiento.

  • Opción semipresencial: el cursado se organiza en 3 días a la semana, registrándose la asistencia exclusivamente en esas jornadas. Aquí, el cumplimiento de las tareas de trabajo autónomo y la entrega de actividades son pilares fundamentales para mantener la trayectoria.

  • Educación a distancia: la asistencia se mide a través de la interacción en la plataforma "Escuela Digital Mendoza" (Moodle), valorando la navegación, participación en foros y entrega de tareas.
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El nuevo regimen varía según el modelo de cursado.

El nuevo regimen varía según el modelo de cursado.

Herramientas para proteger la trayectoria escolar

Para evitar el abandono, la resolución implementa dispositivos de seguimiento obligatorio:

  • Legajo Único del Estudiante: un registro integral que incluye aspectos psicopedagógicos y sociales para entender el contexto de vida de cada alumno.
  • Acta de compromiso: un documento firmado al ingresar donde se acuerdan responsabilidades, horarios y pautas de convivencia.
  • Sistema GEI: toda la información se centraliza en el Sistema de Gestión Educativa Integral, permitiendo una trazabilidad real y digital de cada recorrido educativo.

El rol de la comunidad y la familia

La normativa es clara: la asistencia es una responsabilidad compartida. En el caso de los estudiantes adolescentes, se exige un mayor compromiso de las familias o referentes afectivos en el acompañamiento y en la comunicación constante con la escuela.

Este nuevo régimen no busca sancionar, sino prevenir la desvinculación. Como señala el Marco General, la inasistencia suele ser síntoma de tensiones estructurales entre la vida diaria y el sistema escolar; por ello, Mendoza responde hoy con flexibilidad, pedagogía y cercanía.

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