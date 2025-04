La conmovedora historia del joven que grabó la despedida con su abuela: "Es difícil"

Tradición y espiritualidad Semana Santa 2025: el verdadero motivo por el que no se come carne estos días

“ Me voy muchos meses, Babi, a hacer plata. ¿Me vas a esperar? ”, pregunta él, con gran dolor. “ Espero volver a verte si Dios me da vida ”, es la respuesta de su abuela, que no comprende por qué el joven debe partir a España. En diálogo con TN, Gian explicó que allí lo espera un trabajo de modelaje “asegurado” , donde ganará mejor que en Argentina, según aclara, y después deberá “buscar algo más”.

El motivo detrás de ello, además de perseguir sus sueños, es poder enviar dinero a su familia . Babi tiene 88 años y, por la edad, a veces olvida cosas. Gianluca la cuida desde hace varios años. Babi también sufrió la fractura del fémur y, en consecuencia, no puede caminar : “Básicamente no tiene equilibrio, entonces no puede estar sola”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Por este motivo, Babi necesitaba del cuidado de una señora y era un gasto extra que a la familia se le dificulta afrontar. “Un sueldo promedio era lo que iba a tener que pagarle a la señora, que iba a tener que estar todo el día, mientras yo trabajaba”, explica el joven.

“En Argentina no podía pensar en comprarme un departamento, ir a vivir solo. Aquí por lo menos puedo intentarlo. Quisieron politizar el video, me tildaron de K porque me iba, y otros me dijeron mileísta, y nada que ver; no tengo nada que ver con eso”, relata el joven desde Roma, ciudad a la que llegó hace algunas horas.

La generosa oferta que surgió en redes y la esperanza de Gianluca

Gianluca vivió toda la vida con su abuela y su madre, luego de que su padre la dejara durante el embarazo. Según contó Gianluca, Babi lo cuidó toda su infancia y hasta los 17 o 18 años lo llevó a natación y fútbol. Por ello, el vínculo entre ambos es tan significativo que traspasa las pantallas y, por eso también, fue tan difícil tomar la decisión.

image.png Gianluca Pugliese, el joven del viral video de la despedida con su abuela. pugliese_gian / IG

“Mucha gente quiso juntar plata para que me quedara. Nunca aceptaría esa plata. Lo que sí me dijeron es que tal vez se pueda juntar para que cada tantos meses pueda pagar el pasaje para ir a ver a Babi. Eso puede ser, me gustaría”, suma Giancarlo.

En redes, miles de internautas se vieron conmovidos por la emotiva despedida y, entre los comentarios, muchos le pedían que no se fuera. “Podes hacer plata en otro momento de tu vida. Disfruta a tu abuela, es un amor que no se repite”, expresa uno de los usuarios.

Ante la gran cantidad de pedidos similares, muchos recalcando que él “ya es millonario” por el cariño de Babi, Gianluca tuvo que aclarar que la decisión fue tomada hace tiempo. “Ella está igual hace cinco años. Puede durar seis meses o cinco años más. Eso nunca se sabe”, concluye con la voz quebrada y entre lágrimas. Fuente TN.

Te puede interesar: Godoy Cruz es mi vida: la emotiva carta de despedida de Daniel Oldrá del Tomba