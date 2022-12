La advertencia de choferes de micros y taxis por los festejos del domingo

Los choferes de micros y taxis de Mendoza advirtieron que durante el domingo ambos servicios se verán restringidos durante el partido entre Argentina y Francia por la copa del mundo . En el caso de los colectivos, la amenaza es de no brindar el servicio si no se garantiza la seguridad en el caso de que los festejos se tornen violentos.

"Necesitamos garantizar la seguridad de los choferes", advirtió el secretario general del Sindicato del Personal de Ómnibus y Micros de Mendoza (Sipemom), Fabián Cantalejos. En una reunión que el gremio mantuvo esta mañana con Autam (la cámara que nuclea a las empresas de micros), advirtió que más allá de la medida anunciada por el Gobierno de que no habrá servicio entre las 14 y las 18, se monitoreará la situación y no saldrán a la calle si la situación no es segura.