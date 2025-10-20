Hoy, 20 de octubre, es el Día de la Pediatra en Argentina: conocé su historia

20 de octubre de 2025
{}
El Día de la Pediatra en Argentina se celebra cada 20 de octubre y fue instituido durante el Congreso Mundial de Pediatría de 1973, realizado en nuestro país. La fecha conmemora la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), creada un día como hoy pero en 1911.

En este día, la comunidad médica y la sociedad en general reconocen la labor de quienes ejercen una de las profesiones más esenciales para la salud pública: el cuidado integral de la niñez. Los pediatras no solo atienden enfermedades, sino que también acompañan a las familias en el crecimiento y desarrollo saludable de los niños y adolescentes.

Las cinco etapas que abarca la pediatría

La pediatría comprende un seguimiento clínico y emocional durante cinco etapas claves de la vida:

  • Recién nacido: hasta las 4 semanas
  • Lactante: lactante menor (1-12 meses) y lactante mayor (1-2 años).
  • Preescolar: de 3 a 5 años
  • Escolar: de 6 a 11 años
  • Adolescente: de 12 a 18 años

La Sociedad Argentina de Pediatría, con 114 años de historia, es una organización científica que representa a los pediatras del país. A través de ella, se comparten conocimientos actualizados, se promueve la formación continua y se trabaja activamente en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. / Sociedad Argentina de Pediatría

