Historia de vida: quedó cuadripléjica, recuperó la movilidad y lo narró en un libro para inspirar a otros

Como rendirse no era una opción, intentó mover los dedos de los pies, hasta que lo logró. Esa fue la señal de que todo iba a estar bien, solo requería esfuerzo, paciencia y constancia.

Belén dejó Mendoza e inició su recuperación en el Centro de Rehabilitación Fleni, en Buenos Aires, donde los médicos habían planificado una estadía de tres meses, pero ella logró valerse por sus propios medios en tan solo dos. La lesión fue de tal gravedad que no solo tuvo que aprender a caminar, sino que también tuvo que volver a desarrollar funciones básicas como ir al baño. Según detalló, el 50% de las mielitis no tienen un diagnóstico que indique por qué se originan, por lo que tampoco se sabe cómo prevenirlas.

“De salud estoy bastante bien. Quedé con secuelas, quizás si me ves por la calle no se notan, pero tengo muchas secuelas, sobre todo en las manos que es lo que más me cuesta mover y algunos músculos aislados que no funcionan del todo bien. Ahora puedo tener una vida totalmente normal. Dicen que a partir de los dos años no te recuperas más, pero en mi caso ya pasaron cuatro y yo siento que sigo recuperándome”, contó Belén a Sitio Andino.

Aprender a vivir con discapacidad

Belén volvió a caminar, pero actualmente tiene movilidad reducida en sus manos.

“Es súper complicado hacerle ver a la gente que vos tenés una necesidad especial. Yo convivo con dolor crónico, a mí me duele la vida desde que me despierto hasta que me acuesto y he aprendido a vivir con eso”, contó.

Además, agregó: “Si estoy en un supermercado no me pongo en la fila de prioridad, pero si hay un día que lo necesito por ahí me miran con mala cara, tengo que mostrar el certificado, lo analizan, tratan de ver si realmente coincido con eso, es como todo un escrutinio. Te hacen sentir muy diferente, entonces es complicado pasar de una vida normal a tener una discapacidad”.

Su visión de la vida cotidiana cambió tras vivir con una discapacidad. “El mundo te excluye, por ejemplo, me pasa con las pantallas táctiles de una hamburguesería o un cajero automático porque yo no puedo estirar los dedos, tengo que usar los nudillos. Quizás si viviste con esto toda tu vida, te adaptas mejor; pero yo tuve una vida y después otra”, comentó.

Belén es veterinaria y actualmente es becaria doctoral en el Conicet. “Empecé a trabajar en 2021, para mí fue un voto de confianza, porque en ese momento no tenía las capacidades físicas que tengo ahora. Mi directora y mis compañeras de laboratorio fueron mis manos durante un montón de tiempo, tienen un nivel de humanidad hermoso. Estaré eternamente agradecida por la oportunidad. Ahora estoy trabajando en el laboratorio haciendo trabajos de precisión, hoy puedo hacer todo por mí misma, pero me ayudaron un montón”, detalló.

Convertir el dolor en arte

Belén era una mujer activa, deportista e inquieta, pero cuando su vida cambió también lo hicieron sus hábitos. De forma terapéutica comenzó a escribir su historia de vida para descargar todas las emociones que atravesaba y así fue como surgió su obra El Camino de las Magnolias, el libro autobiográfico que presentó recientemente.

Según contó, su relación con la escritura era nula antes del episodio que le cambió la vida. “Nunca había escrito nada más que un posteo en Facebook. Sí me gustaba mucho la literatura, desde muy chica. En mi casa siempre había libros y estaba en contacto, pero no escribía”, explicó.

“No quiero caer en un positivismo de decir que vas a salir adelante o vas a volver a caminar porque no lo sé, sobre todo para las personas que me contactan, que están buscando una palabra de esperanza, pero sí el mensaje que les quiero dejar es que mi vida es maravillosa a pesar de que tenga una discapacidad y eso me parece que es lo más valorable, que tu vida puede ser maravillosa a pesar de que te pasen cosas malas”, expresó.