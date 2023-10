Higiene: bañarse diariamente podría afectar la salud, según estudio de Harvard.

Durante mucho tiempo nos han dicho que bañarnos es parte de una rutina de higiene personal muy importante y que es una actividad básica para mantenernos limpios , activos y no oler mal. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha generado un debate sobre si es pertinente hacerlo todos los días.

Por otro lado, las personas con piel sensible puede que no deban bañarse todos los días para mantener la salud de su piel y no presentar complicaciones.