Heladas tardías en Mendoza: cuáles fueron las zonas más afectadas

"Hay una cuestión probabilística. Hay años que son más benevolentes y ocurren heladas parciales en algunas zonas; hay otros años que son, como en el 2022-2023 que fue más generalizado, más intenso. El riesgo siempre está", agregó tras ser consultado si se prevé que estas inclemencias climáticas continúen.

De acuerdo con Rinaldi, para mitigar el impacto de este fenómeno se implementan acciones de Defensa Activa, como la utilización de combustibles para levantar calor y que el impacto del fenómeno sea lo "menos intenso posible". A ello se suman otras labores culturales Pasivas, como mantener la maleza baja y el riego del terreno.

No obstante, desde el organismo desalientan, en el caso de la quema, el uso de cubiertas porque no arroja las calorías que necesarias para combatir la helada y genera "un techo negro de humo que, cuando sale el sol, no permite que ingrese la radiación para levantar la temperatura", explica Rinaldi, por lo que la helada continúa.

"Si plantan cortinas en zonas donde hay predominancia de vientos fríos del sur, estas pueden ayudar a mitigar un poco el pasaje de ese aire frío", añade, pero también señala que el problema de las heladas se presenta de formas diversas en diferentes zonas.

"Las zonas bajas suelen ser más propensas a ser afectadas por ese aire helado e incluso, dentro de una misma propiedad puede haber distintas temperaturas", continúa. Por este motivo, el ingeniero precisó que se deben hacer exhaustivos recorridos en las zonas para evaluar correctamente los daños.

En cuanto al informe de daños de cada zona, Rinaldi conto que el procedimiento para evaluar las afectaciones está establecido en la Ley 9083. Bajo esta norma, las delegaciones de Contingencias Climáticas realizan los recorridos y se debe esperar 20 días corridos para elevar los informes y dar la habilitación a los distritos.

"Esperamos estos 20 días corridos dado que hay un "daño oculto" que no se observa en los primeros días, sino que se observa en los posteriores", aclara. Una vez transcurrido ese periodo, los productores tendrán 10 días hábiles para realizar la denuncia correspondiente. Para ello, es fundamental que cuenten con el Registro Permanente del Uso de la Tierra en Mendoza (RUT) digital aceptado.

"Posteriormente, enviamos los peritos para que vayan a tazar en las distintas propiedades y determinen el porcentaje de daño que hay en la producción. Si se acumulan con otras contingencias, se van sumando porcentajes de daño", concluye.

General Alvear: presentaron el novedoso sistema que prevé las heladas tardías

En pos de evitar pérdidas en el sector agrícola producidas por las heladas tardías o los incendios en el secano, General Alvear innovó en un sistema de alerta y prevención que consiste en una red de estaciones meteorológicas y toda la información llega a los celulares de los vecinos.

La metodología es sencilla, la red de estaciones meteorológicas están distribuidas de manera estratégica en diferentes sectores del departamento y quienes hayan escaneado el código QR pueden tener acceso al sistema. De esta manera puede recibir la información que, por el momento, será de uso exclusivo del agro.

Además, se espera que en el futuro se utilice también con la ganadería y para enviar alertas pensando en la salud de la población.

Desde el Municipio explicaron que desean establecer un sistema de estadísticas que irá recolectando y almacenando los datos en una base para que dentro de 15 años puedan analizar la evolución y el comportamiento del clima en el departamento.

El director de Defensa Civil de la Municipalidad de General Alvear, Javier Velazco, declaró: “Es un sistema que además de colaborar en la lucha contra las heladas, también nos ayudará en la prevención de incendios de campo, alertar por olas de calor o medir la cantidad de agua caída en el bajo riego o el secano. Hay una enorme cantidad de datos que se obtienen y tienen un sinfín de aplicaciones”.

