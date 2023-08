Harvard lo develó: ¿qué significa soñar con tu ex pareja?

Sueño: qué significa soñar con tu ex.

Entre los miles de sueños que una persona puede tener en su vida, existe uno que genera grandes intrigas y muchos le buscan un significado: soñar con la ex pareja. La Universidad de Harvard , en conjunto con profesionales de la psicología, realizó una serie de estudios para determinar qué representa.

A muchas personas les ha pasado soñar con su ex pareja. De ahí surge el interrogante: ¿por qué sueño con mi ex novio o novia? La respuesta a esta pregunta puede ser muy variado dependiendo el contexto de cada ser humano. Por lo general, hay tres tipos de sueños con ex novios.