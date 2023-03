Giuliana Lucoski visitó a los médicos que la ayudaron en su recuperación

Hoy Giuliana y su mamá querían agradecer con esta visita a todos y cada uno de los que hicieron posible su recuperación, desde la guardia hasta el quinto piso donde pasó los últimos días de internación.

“Yo me siento muy bien, no me acuerdo de las caras de la mayoría, pero los llevo conmigo siempre porque me ayudaron a mi y acompañaron a mi familia en un momento muy duro, voy a seguir viniendo, quiero visitar todos los turnos y no parar de decir gracias”, expresó Giuliana.