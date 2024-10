Por un lado, la fumigación se presenta como una de las primeras opciones para evitar la propagación del mosquito en hogares, no obstante, este método no es suficiente y debe acompañarse con otras acciones como el descacharramiento o eliminación de aquellos potenciales sitios de cría.

En este marco, surge la duda sobre qué método es más efectivo para combatir al insecto o con cuál se obtendrán mejores resultados. Uno de ellos es la fumigación, pero al momento de optar por esta opción se debe tener en cuenta que puede ser más o menos eficaz dependiendo de la etapa en la que se encuentre el mosquito.

Como fumigar las plantas con productos naturales 1635 orig - 498530 Fumigar para combatir el dengue: cuáles son las recomendaciones y cuánto cuesta

Según comentaron desde Ambientes Desinfecciones a Sitio Andino, en esta empresa, la fumigación está orientada al mosquito en estado adulto. “El ciclo de vida del mosquito es muy corto y, al ser un insecto volador, se dificulta mucho más la tarea. Entonces, la fumigación se recomienda si hubo un caso de dengue para asegurar que no quede ningún mosquito”, comienza.

Y añade: “No es para la larva porque se cría en medios acuáticos, entonces lo que hay que hacer es una fumigación (dispersión del producto químico como humo) en lugar de una pulverización (aplicación del producto en gotas pequeñas)”. En este sentido, Andrés, uno de los trabajadores, detalló que durante este proceso la familia debe dejar la casa, por lo menos, durante tres horas.

En lo relativo a si este procedimiento puede afectar a niños o mascotas, desde la empresa ubicada en Coronel Plaza 464, Ciudad de Mendoza, aclararon que los productos con los que trabajan se encuentran autorizados para uso domiciliario, por lo que no son tóxicos para las personas. Sin embargo, existe la posibilidad de que, en algunas personas, causen irritación.

“Pueden causar incomodidad, por eso se pide que no estén en casa por tres horas y, cuando ingresen, ventilar toda la casa. Así como no dejar alimentos ni vajilla expuesta. Después de las tres horas no hay ningún inconveniente”, agregan.

“Después la familia tiene que ir manteniendo la casa con tela mosquitera, no dejando recipientes de agua y colocándose protector”, concluyen.

En Jeg Saneamiento, otra empresa de fumigación y control de plagas ubicada en Pedro Ortiz 1033, de Las Heras, para combatir al dengue se trabaja por un lado, con la aplicación de un insecticida adulticida y, por otro, con un larvicida. “Si hay reservorios de agua, por ejemplo, una pileta de riego, se ponen pastillas que son un complejo de bacterias para que eliminen las larvas”, detalla.

En adición, German, uno de los empleados de la empresa, precisó que estas pastillas no contaminan el agua, la flora ni a las mascotas, en caso de que se desee colocarla en bebederos de perros y gatos o en peceras.

Según explicó, previo a la aplicación del producto químico se le informa a los clientes los diferentes métodos de prevención que deben mantener para evitar la proliferación del mosquito en el hogar, como eliminar aquellos contenedores donde se pueda generar acumulación de agua o mover la tierra de las plantas con asiduidad para que no se junten larvas.

image.png Para combatir el dengue, los expertos recomiendan el uso de repelentes, incorporación de telas mosquiteras y mantener la limpieza de los hogares.

Asimismo, aclaró que todos los productos que se aplican son de baja toxicidad, pero a modo de prevención, recomiendan que la familia salga de la vivienda por una hora para no estar expuesta a la aplicación del insecticida.

Desde ambas empresas remarcan la importancia de acompañar los procesos de fumigación con el mantenimiento de la limpieza del hogar, la utilización de tela mosquitera y el uso de repelentes.

En lo relativo al costo de los procedimientos, este dependerá del método elegido y del tamaño de la vivienda pero el presupuesto puede rondar entre los 30.000 y 50.000 pesos.

Fumigación en hogares: ¿es efectiva para prevenir el dengue?

Un estudio realizado por expertos del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias (CeNDIE), ANLIS Malbrán, y divulgado a mediados de este año informaba que los mosquitos comienzan a mostrar resistencia a los insecticidas.

En adición, los investigadores puntualizaron que lo recomendable es aplicar estos productos en los momentos de brote para atacar al insecto en su etapa adulta.

Por ello, también se recomienda fumigar cuando se detectan casos con sospecha de dengue y en aquellos hogares -y áreas colindantes- donde ya fue confirmada la presencia del mosquito vector.

Consejos para prevenir el dengue en el hogar

Para erradicar los criaderos:

Mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.

Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos.

Tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

Verter agua hirviendo en las rejillas y colocarles tela mosquitera.

Para evitar las picaduras del mosquito:

Usar siempre repelentes, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase.

Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible, usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones.

Proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras.

Utilizar repelentes ambientales, como tabletas y espirales.

