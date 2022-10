For+: la primera microexperiencia de la UNCuyo

Barrozo mencionó que hay muchas formas de hacer cambios y que ésta podría ser una nueva e interesante manera que responde a lo que demandan. "Lo que estamos haciendo es ofrecerles un nuevo espacio absolutamente diferente para que ustedes se formen, atendiendo a todas las temáticas que nos van a ir diciendo que se trabajen. Con un formato que no es escolar. Acá no hay pruebas, acá no hay evaluaciones, acá no hay nada de esto. Y sí va a tener algo que a ustedes les va a servir muchísimo como personas en formación y en el corto futuro que es acreditarles estas experiencias y que tengan un valor en el certificado que se lleven cuando terminen la escuela".

A continuación, la directora de Educación a Distancia de la Universidad Mariela Meljin, explicó que se trata de un curso en el que los estudiantes van a tener que elegir e inscribirse si les interesa o les resulta convocante la temática elegida en cada caso. "¿Por qué empezamos con un juego o representación? porque entendemos que la propuesta a diferencia de lo que a veces se hace en muchas aulas virtuales intenta romper el molde. Intentamos que aprendan una temática mediante una situación lúdica como es la de una sala de escape", dijo.

De qué se tratan las microexperiencias formativas

Son cursos de corta duración (como máximo, de cuatro semanas) en la opción pedagógica a distancia, segmentados según niveles educativos y años de cursado, conforme a los intereses y expectativas definidas por la Dirección General de Educación Secundaria (DIGES), aprovechando el archivo documental audiovisual que posee el Centro de Documentación Audiovisual (CDA) del Sistema Integrado de Documentación (SID), así como también mediante una cuidadosa selección y validación de materiales.

Los ejes temáticos definidos son: Juventudes y tecnologías; Género, Educación Sexual Integral (ESI) e Inclusión y diversidad. Estarán acompañados en el trayecto formativo por “tutores” que son estudiantes avanzados de profesorados de la UNCUYO.

Los estudiantes de las escuelas de la Universidad que quieran ya acceder a la primera microexperiencia, pueden anotarse haciendo click aquí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHyRC_IPNpMg_DkER_lLpKiWgE86eyqklH3lqBU-PS_OfbTQ/viewform