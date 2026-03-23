23 de marzo de 2026
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Transporte público

Finde largo: así funcionará el transporte público este lunes y martes en Mendoza

Desde Servicios Públicos confirmaron que el transporte público en la provincia de Mendoza funcionará con frecuencias reducidas.

Finde largo: así funcionará el transporte público este lunes y martes en Mendoza.

Finde largo: así funcionará el transporte público este lunes y martes en Mendoza.

 Por Natalia Mantineo

Con el inicio del finde largo, Mendoza aplica servicios diferenciados. Aunque este lunes es día no laborable, gran parte del sector privado mantiene su actividad normal, viéndose afectado por un transporte público que opera con frecuencias de feriado. La modalidad se replicará este martes 24.

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Transporte público en Mendoza, con frecuencias reducidas este lunes y martes.

Transporte público en Mendoza, con frecuencias reducidas este lunes y martes.

El impacto en los trabajadores

Al ser un día no laborable, la decisión de abrir o no recae en los empleadores. En Mendoza, gran parte del comercio y las empresas de servicios han optado por mantener su actividad habitual, pero se encuentran con un obstáculo logístico: el transporte público opera con frecuencias de feriado (aproximadamente un 60% del servicio habitual).

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Esta situación, que en la práctica se traduce a una hora de demora entre frecuencia y frecuencia y menos unidades en la calle, afecta directamente a los mendocinos que deben trasladarse a sus puestos de trabajo, quienes enfrentan esperas más largas y unidades con mayor carga de pasajeros.

Un dato a tener en cuenta es que el Metrotranvía también sigue este esquema, por lo que las frecuencias entre duplas pueden superar los 25 o 30 minutos durante gran parte del día.

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Metrotranvía.

Metrotranvía.

Cronograma de servicios para lunes y martes

Desde la Secretaría de Servicios Públicos recordaron que el esquema reducido se mantendrá durante las 48 horas:

  • Lunes 23 (no laborable): frecuencias de feriado. El comercio abre mayoritariamente y el trabajador cobra jornada normal.

  • Martes 24 (feriado nacional): frecuencias de feriado/domingo. La actividad comercial será mínima y, en caso de trabajar, corresponde pago doble por ley.

  • Consulta de horarios: se recomienda utilizar la aplicación Mendotran para conocer el horario exacto de paso de las unidades y evitar demoras innecesarias.

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El gobierno de la provincia de Mendoza, en conjunto con Nación Servicios, avanza con la implementación del pago con tarjetas en el transporte público.

El gobierno de la provincia de Mendoza, en conjunto con Nación Servicios, avanza con la implementación del pago con tarjetas en el transporte público.

Estacionamiento en la Ciudad

Por otro lado, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó que el servicio de Estacionamiento Medido será gratuito durante toda la jornada del lunes y martes.

Esto se debe a que, al ser un día feriado, el sistema no estará operativo en las zonas donde habitualmente se cobra.

Preguntas sobre el servicio este lunes y martes

¿Con qué frecuencia pasarán los colectivos este lunes 23 y martes 24?

Tanto el lunes (día no laborable) como el martes (feriado nacional), el sistema funcionará con el esquema de día feriado. Esto significa que las unidades circularán con una frecuencia reducida, cubriendo aproximadamente el 60% del servicio que prestan en un día hábil tradicional.

¿Cómo funcionará el estacionamiento medido en la Ciudad de Mendoza?

La Municipalidad de Capital informó que durante ambas jornadas el Estacionamiento Medido será gratuito. El sistema no estará operativo en las zonas donde habitualmente se cobra, facilitando el movimiento de quienes se trasladen en vehículos particulares hacia el microcentro.

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