Triste noticia

Falleció Rosa Roisinblit, histórica referente de Abuelas de Plaza de Mayo

Murió Rosa Roisinblit, histórica referente de Abuelas de Plaza de Mayo. Leé su historia y el legado de una vida dedicada a la memoria y los derechos humanos.

Por Sitio Andino Sociedad

En las últimas horas, Argentina recibió una triste noticia: a los 106 años falleció Rosa Tarlovsky de Roisinblit. La organización Abuelas de Plaza de Mayo confirmó su muerte mediante un comunicado oficial. A continuación, compartimos más detalles sobre su vida y legado.

Rosa Roisinblit (2)
Rosa Tarlovsky de Roisinblit nació en 1919 en Moisés Ville, Santa Fe, en una familia de colonos judíos que escapó de la persecución zarista. Su infancia estuvo marcada por los relatos de ese exilio, lo que forjó desde temprano su vínculo con la memoria. Se formó como obstetra y fue jefa de la Maternidad Escuela de Rosario. En 1949 se mudó a Buenos Aires, donde formó una familia con Benjamín Roisinblit y tuvo una hija, Patricia Julia.

En 1978, Patricia (embarazada de ocho meses) fue secuestrada junto a su pareja, José Pérez, y su hija Mariana. Patricia dio a luz en la ESMA y su hijo, Rodolfo Fernando, fue apropiado. Esta tragedia impulsó a Rosa a sumarse a Abuelas de Plaza de Mayo y dedicar su vida a la búsqueda de los nietos. En el año 2000 logró reencontrarse con su nieto Guillermo, y en 2016, la justicia condenó a los responsables del secuestro y apropiación.

Como integrante activa de Abuelas, fue querellante en juicios clave por delitos de lesa humanidad y en el caso del plan sistemático de apropiación de menores. Recibió numerosas distinciones por su labor incansable en defensa de los derechos humanos. Su lucha, amor y compromiso dejaron una huella profunda en la historia argentina. / La Nación

Temas
