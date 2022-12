Estudiantes de Mendoza diseñaron un prototipo para cargar celulares con una bici

Modificaciones en los "telos" No repuntan: la situación de los albergues transitorios en Mendoza

Manos a la obra

La idea ya estaba planteada: generar energía a través de una bicicleta para poder cargar la batería de celulares. Ahora, había que buscar los elementos. El principal lo aportó el municipio: las bicicletas. Son parte del programa “En la Bici”- del que participan otros departamentos de Mendoza como Ciudad, por ejemplo- y fueron utilizadas para este diseño pero, todavía había piezas por conseguir.

“El resto de componentes para armar el dispositivo de cargas, se sacaron de fuentes de alimentación de computadoras que nosotros siempre tenemos guardadas para reciclar porque se necesitan”, explicó Chiaramonte y luego, se refirió a sus compañeros en esta aventura: “El equipo de trabajo estuvo conformado por dos profesores y tres estudiantes, no tardamos mucho en desarrollarlo. Es un sistema bastante sencillo, nada sofisticado, lo hemos enmarcado en un proyecto de investigación, sobre todo, para aprovecharlo y que así los chicos aprendan a abordar y resolver un problema que es la demanda actual en el mercado laboral”.

IMG_20221206_150652184_HDR.jpg Foto: Prensa ITU/UNCuyo

Los estudiantes tienen entre 19 y 23 años. Agustín Caffaratti, es uno de los integrantes de este equipo. “Nos comentaron a nosotros que somos estudiantes y que estamos en un curso de Calefones Solares, también en el ITU. Algunos no la pensamos y tomamos la iniciativa de presentar el proyecto”, expresó.

“Es un inicio a futuros proyectos de energías renovables que es algo nuevo en el ITU y que comienza a avanzar. En mi caso, este es el primer proyecto de este tipo en el que me involucro. La verdad, se formó un lindo grupo de trabajo. Creo que pudimos completar el desafío en un día porque ya tenemos conocimientos básicos y, por ese motivo, no fue complicado. Además, estamos contentos porque esto nos da pie para sumar proyectos más grandes y modernos”, agregó el joven de 23 años.

Pero, ¿cómo funciona?

Luis y Agustín explicaron que cualquier persona que esté interesada en este tipo de proyectos puede acercarse al ITU a conversar e interiorizarse sobre el tema. En cuanto a este proyecto puntual, afirmaron que toda persona que lo desee puede hacerlo porque “son materiales muy fáciles de conseguir. Entonces, con un poquito de conocimientos técnicos en electricidad podría desarrollarlo”.

ITU bicicletas-para-cargar-celulares.jpg Foto: Prensa ITU/UNCuyo

“Utilizamos un dínamo para cada bicicleta, se monta en la estructura de la bici y en contacto con la rueda trasera. De esta manera, cuando pedaleas, la rueda hace girar el dínamo y esto genera corriente que está conectada a todo el dispositivo electrónico que toma la corriente, la estabiliza, la transforma y sirve para cargar, por ejemplo, la batería de celular”, expuso Chiaramonte.

Y ¿cuánto tiempo hay que pedalear para cargar el celu?

“Esto es, justamente, lo que probamos en la Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz: mucha gente pasó a pedalear y con ellos/as, una gran variedad de teléfonos con distintas características técnicas. Esta práctica sirvió para identificar qué celulares se cargaban más rápido, cuáles tomaba más tiempo. Por ejemplo, los modelos que son más nuevos y sofisticados, costaba un poco más. A partir de esta prueba empírica, nosotros ya tenemos una idea de cómo tiene que evolucionar el prototipo para que, sea quien sea, que se suba a una bici pueda cargarlo en poco tiempo”, indicó el profesor Chiaramonte.

“Por ejemplo, una chica de 14 años, en menos de un minuto cargó casi un 7%, en otro caso, tardaban un minuto y medio para cargar 1%. Es así como esta prueba nos ha permitido evaluar estos aspectos y ahora, ya con esta información, analizar cómo podemos evolucionar y mejorar los componentes para hacer este diseño más universal y que sirva y sea eficiente para cualquier tipo de celular”, agregó el ingeniero.

Para cerrar, Chiaramonte animó a intentar esta nueva herramienta: “Partiendo de que es económica y que para montarla no se necesitan conocimientos muy complejos. No estamos hablando de inteligencia artificial ni de análisis de datos, sino de temas teóricos de energía muy básicos, por eso me parece que es viable y que podría crecer hasta donde los intereses quisieran y que si una persona está interesada puede acercarse al ITU y conversar y sacarse todas las dudas sobre este y varios temas”.