Estrategias para destacar en un mercado de trabajo competitivo en Mendoza

"Es importante que tenga fotos porque así sabemos con quién estamos interactuando del otro lado del currículum. La foto tiene que ser una foto profesional, no una foto carnet, pero sí una foto donde no esté tomada en un baño, una foto que nos muestra a nosotros como profesionales", detalló sobre la fotografía en un mundo donde muchos CV presentan fotos "de Instagram" a la hora de buscar un trabajo.

"Por otro lado, es importante en el orden de la información del currículum poner cronológicamente desde lo más reciente hasta lo más antiguo", manifestó sobre el armado del CV. Además, hizo hincapié en la posibilidad de tener tantos currículum como experiencia en los distintos rubros: "Podemos armar tantos currículums como perfiles tengamos en nuestra experiencia: Hay currículums que son académicos, hay otros que pueden ser más técnicos, puedo tener más de un currículum".

"Además de tener la información ordenada cronológicamente, tenemos que tener destacadas aquellas características que consideramos son indispensables en el puesto. Tiene que ser corto, por eso es importante destacar qué es lo que es importante para mí, pero si por ejemplo trabajé en una caja, poder destacar qué sistema se usó, si manejaste Excel, si hacías cierres de caja, reportes, manejo de tarjetas de crédito, por ejemplo. Siempre ser lo más amplio posible y poner las fechas de inicio y de finalización estimado", destacó.

En cuanto a extensión, la profesional manifestó que "no hace falta escribir demasiado. Es importante ser concisos pensando en que el currículum no tiene que tener más de dos hojas y que dos ya es mucho. Hay que ser específicos en la información". En relación a las habilidades extras: "Primero todo lo que sea capacitación, información, es importante destacarlo. Un voluntariado, en lo personal, considero que es importante. Yo valoro los currículums que entre sus experiencias cuentan sus actividades de voluntariado porque da herramientas que otras áreas no dan y eso se destaca por el compromiso que una persona puede tener a partir de un voluntariado".

La importancia de adoptar una edad actitudinal

Hay múltiples casos de personas que se quedan sin trabajo en una "edad avanzada" en cuanto a lo laboral. Ante esto, Verónica Barrera tiene una nueva perspectiva de ver a los candidatos a un empleo: "Lo primero es la actitud. Lo segundo es que si esa persona se adapta al puesto que yo estoy buscando, posiblemente no me fije en la edad, a menos que yo tenga un equipo de trabajo muy jovencito y prefiera continuar con el mismo target de edad para que se adapten mejor. Es como que las piezas del rompecabezas encajen como equipo de trabajo".

"Por otro lado, soy de las que considera que la edad no está en la edad etaria, en la edad física, sino que está en la edad actitudinal. Yo puedo tener una persona de 25 años que no tenga actitud y puedo tener una persona de 55 años que sí la tenga. Actualmente se está incorporando al mercado laboral gente de todas las edades", explicó.

Sin embargo, también manifestó que lo que puede llegar a ser un impedimento en relación a la edad es que el trabajo tenga algún tipo de condicionamiento físico, que tenga que utilizarse mucha fuerza, o sea un trabajo operativo, el turno laboral nocturno y es probable que "las estructuras tratan de cuidar a las personas más grandes en cuanto a lo que es su vitalidad".

El segundo paso: la entrevista

Luego de quedar seleccionado entre otros candidatos, la entrevista es tan importante como la preparación del CV. Y, en los tiempos que corren, las entrevistas virtuales son tan significativas como las presenciales: "Si tenés una entrevista virtual es importante predisponernos a un espacio, que no haya ruidos, que haya luz, estar bien vestidos, probar la calidad de la conexión, saber en qué plataforma te van a entrevistar para descargar el programa adecuado y probarlo".

"Probar que funcione el micrófono del dispositivo, no porque vaya a ser excluyente el que yo no tenga buena conectividad, porque hoy a todos nos puede ocurrir, pero sí mostrar predisposición de que estás realmente preparado para presentarte en esa entrevista", agregó en cuanto a presentación y conexión.

También aconsejó en cuanto a lo emocional y la desestructura de las entrevistas modernas: "Lo otro es tratar de bajar la ansiedad y los nervios también, porque hoy las entrevistas son un poco más en formato charla que en formato de entrevista y de una manera más distendida.

Linkedin: aliado o competencia

Linkedin es una red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo. Cada persona realiza su propio perfil que puede actualizar teniendo en cuenta su experiencia laboral además de sus destrezas: "Creo que es un aliado para quienes hacemos búsqueda y selección como así también lo es para quienes están buscando trabajo".

Y es por eso que recomienda: "Es importante crear la cuenta de LinkedIn y, como todas las redes sociales, ampliar las personas el alcance, porque si no los algoritmos no te muestran. Entonces es importante que primero completes todo tu perfil, pongas una foto, agregues toda tu carrera laboral con las fechas, entonces LinkedIn te va a mostrar todos los perfiles o las búsquedas similares a tu perfil".

Verónica Barrera también puso en valor en la necesidad de ampliar la red de contactos: "Pero es importante que agregues gente y no solamente mi grupo de amigos, sino que busques las empresas en las que me gustaría trabajar y seguirlas, buscar las consultoras de recursos humanos, compartir algún artículo que nos interese".

La frustración de no conseguir el trabajo

El temor de no conseguir el trabajo al que se aspira, a veces, limita la búsqueda de las personas y enfrentar los "no" puede ser paralizante: "Las oportunidades existen para todos, tenemos que seguirlas buscando. Aunque una entrevista no haya resultado, hay otras que pueden resultar".

"A veces quienes hacemos entrevistas podemos dar devoluciones, a veces no nos da el tiempo, pero la mayoría de las veces nos gusta poder dar una devolución en relación a por qué la empresa se decide por otro candidato", explicó.

"Las personas se tienen que abrir a esa posibilidad y manejar esa frustración de que quizás esa no es nuestra oportunidad, pero tenemos que seguir buscando porque si nosotros estamos convencidos de que queremos un trabajo nuevo, de qué tenemos para dar, la oportunidad aparece".

Para finalizar, Verónica Barrera, especialista en el mundo laboral que se dedica a entrelazar la vida de empleadores y empleados, explicó cómo funciona su filosofía en un mundo tan brusco en cuanto a necesidades económicas: "Mi filosofía de trabajo, desde mi experiencia personal, es que las oportunidades existen para cada uno ya están predestinadas. Solamente hay que saber venderse, hay que saber definir si es eso exactamente lo que nosotros queremos hacer y apuntar y apostar porque las oportunidades siempre nos alcanzan, siempre llegan a nosotros".