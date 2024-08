Está en WhatsApp y pocos lo han usado: con un botón podrás ver quiénes no te agendaron.

Cada vez que chateamos en WhatsApp, nos damos cuenta de que algunos usuarios no tienen foto de perfil o simplemente no muestran sus Estados ni tampoco se observa el famoso doble check azul. Todos esos son indicios de que esa persona posiblemente no te tiene agendado en su celular.