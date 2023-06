Es incierta la reapertura del Paso Los Libertadores tras el desastre en alta montaña

Desde la Coordinación Argentina solicitan la "colaboración a los usuarios para que no inicien sus itinerarios".

Seguimos solicitando plena colaboración a los usuarios para que no inicien sus itinerarios , si éste incluye la Ruta internacional, hasta no conocer su estado", advirtieron desde la coordinación en un comunicado emitido este miércoles.

Además, indicó que "del lado argentino la Dirección Nacional de Vialidad informa en su reporte diario de Transitabilidad de la Ruta Nacional 7 que se encuentra transitable hasta boca del Túnel".

"En cuanto a las medidas que se decidieron junto al gobierno de la Provincia de Mendoza y organismos nacionales se ha logrado despejar las zonas de aparcamiento y estaríamos en condiciones de una rápida evacuación en cuanto se reaperture", agregó.

Miles de camiones varados

Desde Aprocam, su presidente Ricardo Squartini, advirtió que en la playa de la destilería ubicada en Luján de Cuyo -donde esperan cientos de camiones la reapertura del Paso- “no hay infraestructura de nada” y "en ese lugar, más allá de esta ocasión en particular, no para nadie. Entonces si hacen una infraestructura tendrían que poner vigilancia para cuidar lo que coloquen. Hoy hay dos policías y después cuando no se usa también debería haber dos policías, sino acá se roban todo”, resaltó.

Camioneros varados en la Destilería Luján de Cuyo, paso libertadores cerrado por mal tiempo en alta montaña Foto: Cristian Lozano

Lo de Luján se hace a modo pulmón solamente. Pero es tanta la cantidad de camiones que se ha tenido que usar como playa de estacionamiento. El tema es que los conductores no tienen las condiciones básicas

“Lo que ha sucedido este año es un episodio distinto de lo que pasa todos los años. Habría que sacar este imprevisto. La tormenta en esta oportunidad rompió la ruta de Chile, algo que no pasa con la nieve. Cuándo hay nieve se limpia y a lo sumo molesta si sigue nevando. Pero se sube”, relató el presidente de APROCAM.

Para Squartini, lo óptimo sería tener preparado algunos tipos de baños, duchas y lugares donde puedan los choferes abastecerse de mercadería.

“Si el chofer no necesita parar, no lo hará. Hay que buscar la forma de tener la infraestructura para estos acontecimientos y después que se pueda retirar", enfatizó el entrevistado.

Desde APROCAM, en conjunto con la Federación de choferes advirtieron que ellos van informando cómo está la situación en alta montaña y resaltó que en ocasiones les solicitan a los conductores que se detengan en los paradores y que no lleguen a Luján. "Nosotros pedimos que no manden más camiones, se lo comunicamos con la Federación para que lo adviertan”, describió.

Squartini resaltó que desde el Gobierno Provincial se habían comprometido a llevar baños, agua y alimentación pero que hasta el momento nadie responde. "Nosotros fuimos a llevar las cosas. Si te comprometés, hacelo", sostuvo.

"Como el Estado no lo hace, nosotros estamos preparando un chasis de un semi que no sirva para trabajar y vamos a preparar baños 'ambulantes'. Les vamos a poner duchas y hacer una separación para nuestras conductoras mujeres también", cerró.